03.10.2026 | 13:14

Почина екстрасенсът Анатолий Кашпировски, станал феномен и в България

Той хипнотизираше от екрана на съветската телевизия

Почина руският психотерапевт Анатолий Кашпировски, като сърцето на 87-годишния екстрасенс е спряло малко след 6:30 часа тази сутрин.

Кашпировски се превръща в истински телевизионен феномен в края на съветската епоха.

През лятото и есента на 1989 година милиони хора в целия бивш Източен блок го гледаха със затаен дъх пред телевизионните си екрани. Оттам ги гледаше Кашпировски с хипнотизиращ поглед, строги черти и характерна подстрижка, който обещаваше да излекува всякакви болести – от белези и главоболие до безсъние и хронични страдания.

Анатолий Кашпировски се превърна в един от най-големите, но и най-противоречиви психотерапевти и медийни феномени на XX век.

Той завършва Медицинския институт във Винница и работи като психиатър и психотерапевт в продължение на 25 години. Големият му пробив идва с разпадането на Съветския съюз по време на Перестройката.

През 1989 г. по Централната телевизия на СССР започват да се излъчват неговите „Сеанси на здравето“. Кашпировски използва сугестивни техники, с които твърди, че активира вътрешните резерви на човешкия организъм и помага на тялото да се самолекува.

В условията на обществена криза и безизходица десетки милиони хора безрезервно вярват в думите му. Сцената пред телевизорите е една и съща: цели семейства сядат в пълно мълчание, а около екрана се подреждат буркани с вода, кремове и снимки на близки, за да се „заредят“ с целебна енергия.

Манията по Кашпировски бързо преминава границите на СССР и в началото на 90-те години завладява България.

Българската национална телевизия (БНТ) започва да излъчва неговите сеанси, които чупят всички рейтингови рекорди.

Кашпировски гостува лично в България в началото на 90-те години. Той провежда масови сеанси в препълнени зали, включително в Националния дворец на културата в София. Опашки от хиляди болни и търсещи изцеление хора се извиват с часове, за да си купят билет или да се докоснат до него.

С течение на времето медицинската и научната общност както в Русия, така и в България изразява сериозна тревога от последствията от масовата хипноза. Министерство на здравеопазването на Русия официално забранява провеждането на телевизионни сеанси, след като зачестяват случаите на психози, обостряне на хронични заболявания и откази от традиционно медицинско лечение сред неговите последователи.

Въпреки забраните, Кашпировски се впуска в политиката и през 1993 г. е избран за депутат в руската Държавна дума от партията на Владимир Жириновски.