14.10.2026 | 9:56

Подводница ли потопи „Alfa Watan“ и „Hs Dignity“ в Черно море?

Капитан I ранг Васил Данов намекна, че е възможно ударът по тях да е нанесен не с дронове, а с торпедо итан

При потапянето на двата търговски кораба край Крапец и край Бяла може да е използвана руска подводница и тя да е изстреляла две или три торпеда. Това каза в „Тази сутрин“ по бТВ кап. I ранг Васил Данов от Атлантическия съвет на България. Той обясни, че там, където са взривени, морето е плитко и на тези места не са планирани учения или бойни действия с подводници.

Полковник д-р Иван Миланов от Международната асоциация за борба с дронове пък коментира, че е време страната ни заедно с партньорите си от Румъния и Турция да задействат член 4 от договора на НАТО.

Бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов също е убеден, че управляващите ни трябва да обвинят Русия за атаките край българските брегове, макар че не са открити части от дронове или от боеприпаси, доказващи, че Москва стои зад ударите. Не допускат и възможността за атака на трета страна с цел въвличането на страната ни във войната.

„Налага се да се работи тясно с НАТО. Тук идват проблемите. Първият е, че българските власти не могат да назоват Русия като източник на заплахата. Вторият е, че многократно колективният Запад бе обвиняван за войната в Черно море, а днес искаме помощ от същите хора при засилено недоверие към нас. Нашите способности са ограничени и липсва тази ефективна координация“, призна Шаламанов.

Кап. Тодор Георгиев пък каза в интервю, излъчено тази сутрин в ефира на бТВ, че следващи атаки няма да има, защото целта е постигната – поскъпване на застраховките. Това е хибридна война, подчерта той.

Председателят на Управителния съвет на доброволческото сдружение за морско търсене и спасяване „Булсар КДП Никофор Герчев“ капитан I ранг Камен Кукуров пък коментира, че България трябва да придобие поне два специализирани спасителни кораба, за да може да реагира адекватно при бедствия и атаки срещу плавателни съдове в Черно море.

Той предупреди, че страната от години не разполага с достатъчно подходящи средства за подобни операции.

Кап. Кукуров направи важно разграничение между действията на екипите на терен и техническите възможности, с които държавата разполага. Според него Военноморските сили и Гранична полиция изпълняват изцяло възложените им по закон задължения. Той подчерта, че институциите реагират на сигналите както за минна опасност, така и за заплахи от дронове. Проблемът според капитана е, че спасителните операции се организират според конкретната ситуация, вместо да се разчита на достатъчен постоянен капацитет.

Доброволческото сдружение вече е изпратило отворено писмо до министър-председателя и министъра на транспорта и съобщенията. В него се поставят въпроси за сигурността на корабоплаването и възможностите за оказване на помощ при морски произшествия. Кукуров настоява и за преглед на нормативната уредба, тъй като според него отговорностите между различните институции не са достатъчно ясно разграничени. Той обръща внимание, че при всяка операция трябва да бъде гарантирана безопасността не само на бедстващите, но и на хората, изпратени да ги спасяват.

Междувременно продължават действията във връзка с потъването на кораба HS Dignity. Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че плавателният съд е потънал много бързо след атаката с дронове. Петима моряци са били спасени от други търговски кораби, а във вторник вечерта са пристигнали във Варна. Първоначално на брега са били доведени трима сирийски граждани и един египтянин, а около полунощ е пристигнал и петият оцелял.

Петимата спасени са в добро здравословно състояние. Те са преминали медицински прегледи и са настанени в хотел във Варна.

Бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев пък каза в „Здравей, България“ по Нова телевизия, че атаките край бреговете ни едва ли ще спрат скоро, тъй като руските власти не искали прекратяване на войната срещу Украйна. По думите му нашите управлявали действали панически и купували техника на парче, която се оказва неефективна.

Кап. Христо Папукчиев също смята, че България се нуждае от организирана и добре координирана система с надеждни антидрон средства.