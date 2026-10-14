Мая Манолова даде телефона си в ефир за сигнали срещу високите цени

Председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова обяви на живо в ефира на Нова телевизия в сряда мобилния си телефон, за да могат гражданите директно да ѝ сигнализират за високите цени на храните. Тя каза, че е редно всеки гражданин да има нейния телефон, както го имат медиите – 0887 130 777.

Тя обяви още, че смята да налага солени глоби на търговци на храни, които са превишили цените на основни стоки чувствително над справедливата цена. Като цел на мандата си тя обяви именно намаляване на цените.

КЗП ще налага санкции между 10 и 50 000 евро за всеки артикул, при който бъде установено необосновано покачване на цената, уточни Манолова.

„Ако не могат да докажат, че повишението на цените спрямо началото на август е икономически обосновано, ще ги накажем със сурови санкции„, заяви Манолова.

По думите ѝ търговските вериги трябва да представят доказателства, че промените в доставните цени оправдават увеличението на крайните цени.

Манолова коментира данните за надценките при хранителните продукти, представени от КЗП, Комисията за защита на конкуренцията, КНСБ и експерти. Според нея информацията е събрана от отчетите на търговските вериги и от данни, предоставени от самите тях.

„След като изнесох данните за 141% надценки на хранителни продукти, получих обаждания от граждани, които смятат, че надценките достигат около 240% – най-вече при маслото„, посочи председателят на КЗП. Преди ден обаче от асоциацията на търговските вериги обясниха, че изнесените данни за надценки от 140% са тотално некоректни, тъй като става дума за индекс спрямо средноевропейските цени и всъщност повишението е 40%, а не 140%.

Манолова уточни, че представените данни обхващат две групи продукти – млечни изделия, както и плодове и зеленчуци, които са част от малката потребителска кошница.

По думите ѝ обичайните надценки в Европа са значително по-ниски. В Германия те са между 15% и 25%, във Франция достигат около 23%, а при зеленчуците могат да бъдат до 40%. Средната надценка в Европа е около 25%, заяви Манолова.

Според нея надценки от 141% при млечните продукти са прекомерни. Тя посочи, че след проверка на отчетите на търговските вериги нормалните нива би трябвало да бъдат значително по-ниски. Председателят на КЗП подчерта, че разликата между покупателната способност на българските граждани и цените на храните оказва сериозен натиск върху домакинствата.

Манолова съобщи, че санкции ще има и при заблуждаващи търговски практики. Тя даде пример със случай, при който картофи са били представени като български, въпреки че били вносни.

„Целта на комисията е да постигне намаление на цените на основни хранителни продукти и да гарантира по-справедливи условия за потребителите. Ако веригите не се засрамят, трябва да бъдат накарани да намалят цените най-вече на млякото, маслото, сиренето, боба и други основни продукти„, заяви Манолова. Тя допълни, че ще настоява за сериозни санкции, включително такива, определяни като процент от оборота. „Крайно време е държавата да защити своите граждани„, подчерта председателят на КЗП.

Манолова заяви, че след проверките на цените на хранителните продукти комисията ще насочи вниманието си към лекарствата, банковите такси и мобилните услуги.