11.10.2026 | 20:54

Вътрешният министър: Дори и да бях адвокат на Филипов, то не виждам нищо нередно

Илиян Филипов е жертва и не разбирам защо отношенията ни да са във фокуса, обяви още Иван Демерджиев

Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че познава екзекутирания в Пловдив Илиян Филипов от около 5-6 години чрез негов бизнес партньор и сдружението „Бизнесът за Пловдив“. По думите му през последните години двамата са се виждали около 7-8 пъти, включително на футболни мачове. Вътрешният министър направи признанията си в интервю за „120 минути“ по Би Ти Ви

„Илиян Филипов е жертвата на това убийство. Не виждам защо отношенията ми с него трябва да бъдат поставяни във фокуса на общественото внимание“, заяви ядосано Демерджиев. Той обяви, че дори и да е бил адвокат на Филипов, а той не бил, то той не виждал нищо нередно. Това е поредното опровергаване на Демерджиев по тази тема. Той вече веднъж опроверга да му е бил юридечски консултант, после отрече да е бил юридически представител. ДПС обаче твърдят, че това не е така и размахваха от трибуната пълномощни, които взели от Търговския регистър.

Демерджиев изрази категорична увереност, че задържаният Славчо Мегеров е физическият извършител на убийството. Демерджиев изпрати журналистите да търсят с кого е свързан Магеров, защото това било много по-интересно. На няколко пъти зададен въпрос с кого, вътрешният министър обясни, че журналистите трябвало да видят и да открият сами.

По думите му са събрани множество доказателства, а издирването на оръжието продължава, включително във водите на река Марица.

„Нито се страхувам, нито подобни действия могат по някакъв начин да повлияят на поведението ми или на решенията, които взимам“, подчерта още в интервюто Демерджиев.

Според него заплахите, които постъпват на много места в България, всяват смут, нарушават нормалния живот на гражданите и създават впечатление за дестабилизация. Именно това го притеснява повече от отправените лично към него заплахи.

Вътрешният министър уточни, че охраната му не е усилена, тъй като няма основание за това. Той призова гражданите да запазят спокойствие и да не се поддават на опитите за създаване на напрежение. По думите му органите на реда и ръководителите на различни институции са инструктирани как да действат при подобни ситуации.

Министърът припомни, че подобни поредици от бомбени заплахи е имало и по време на последните избори.

„На 2 юли говорих в Народното събрание за полетите на Делян Пеевски. На 7 и 8 юли се появи допълнителна информация и започна поредица от бомбени заплахи“, посочи той.

Демерджиев разказа, че по време на изслушването му миналата седмица е имало и конкретна заплаха, която е можела да попречи на автомобила му да пристигне навреме за парламентарния контрол. Това обаче е било предотвратено.

„Не мога да стигна до това, че Делян Пеевски ме заплашва, но мога да кажа, че определено има връзка. Очевидно някой има интерес да измести фокуса на общественото внимание от сериозни теми, които по някакъв начин засягат олигархията, застанала начело на държавата“, заяви министърът.

Министърът съобщи, че продължава събирането на доказателства за предполагаемо източване на публични средства чрез обществени поръчки. Според него случаят с мантинелите е само един от засегнатите сектори.

Демерджиев твърди, че установяваните зависимости водят към кръгове около Делян Пеевски и Бойко Борисов. По думите му част от събраните доказателства вече са внесени в прокуратурата, а разследванията продължават.

Демерджиев коментира и атаките срещу кораби в Черно море, като уточни, че инцидентите са станали в международни води, макар и в българската изключителна икономическа зона.

По думите му България има задължение да извършва спасителни действия, но няма правомощия да въздейства върху кораби или летателни апарати в тази зона.

Министърът съобщи, че на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност е била обсъдена версията, че зад атаките стои Русия.

„Една от службите посочи като водеща версия, която проверяваме, че зад инцидента стои Русия. Но не е сериозно, когато говориш за международни отношения, да следваш единствено пътя на логиката, без да разследваш инцидента“, подчерта той.

Демерджиев направи сравнение със случая с падналия дрон край Кардам. По думите му тогава разследването е продължило около месец и е установило, че отломките са от украински дрон, който не е бил предназначен да атакува българска територия.

Той увери, че и при настоящите инциденти ще бъде приложен същият подход.

На въпрос за посещението на Кирило Буданов в София вътрешният министър заяви, че е знаел за него, но не е бил поканен на среща. „Лично не съм се срещал с него. Не съм имал и такава покана. Нямам навика да се каня сам на определени събития“, каза Демерджиев.