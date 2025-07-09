09.07.2025 | 15:15

Полезният идиот в казуса „Боташ“ е ясен

Това ОПГ, свързано основно с БСП, АБВ и ГЕРБ, следва да понесе отговорност за фалита на газовия ни сектор, убеден е Калоян Методиев

Докладът за пагубния за българската енергетика договор с „Боташ“ беше внесен в прокуратурата през април 2024 година. Оттогава нищо. Аз единствено, като депутат в 50-то НС, правех изказвания, интервюта, парламентарни питания, контрол. Десетки турски медии ме отразяваха. Миналия септември успях да изкопча, че „Булгаргаз“ не може да плаща фактурите на турската компания, което значи, че върви към фалит. Това припомни Калоян Методиев във фейсбук и допълни:

Институции и партии мълчаха. Арогантният Малинов се криеше от парламентарен контрол и нарушаваше Конституцията. Правителството на Желязков назначи целия екип по договора с „Боташ“ на държавни служби. В момента са в управлението!

Докато не дойде крещящото самозабравяне на служебния министър на енергетиката Росен Христов с кабриото с манекенките. Това взриви общественото мнение и ядоса абсолютно всички – с показност, арогантност, демонстрация на комплексарски лукс. Полезният идиот в казуса „Боташ“ е ясен. Поръчителят, организаторът и свързаните бизнес лица около него са важните. Това ОПГ, свързано основно с БСП, АБВ и ГЕРБ, следва да понесе отговорност за фалита на газовия ни сектор. Отговорност за над милион лева всяка сутрин срещу нищо (от джоба на всеки български гражданин), за 4 млрд. срещу нищо, за договор без клауза „разтрогване“.

И дано днешната акция да не е само пушилка или поръчка, а да доведе до реална отговорност за предателство на националния интерес и убийство на българската енергетика.“