24.09.2026 | 20:59

Посланикът на България в ОАЕ изхвърча заради Пеевски

Правителството задейства процедурата по отзоваването на Иван Йорданов

Министърът на външните работи Велислава Петрова подписа проект на решение на Министерския съвет, с което се предлага на президента да издаде указ за отзоваване на извънредния и пълномощен посланик на страната ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов.

С подписването на проекта ресорното министерство инициира предвидената в Конституцията процедура. След приемането на решението от Министерския съвет предложението следва да бъде изпратено на президента за издаване на указ, заявиха от МВнР.

В сряда в Министерството на външните работи имаше среща с посланика в Обединените арабски емирства Иван Йорданов.

В края на миналата седмица премиерът Румен Радев заяви, че очаква министърът на външните работи да подготви отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства по възможно най-бързия начин. Това се случи, след като министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че дружество, което е плащало разходи за полети на председателя на ДПС Делян Пеевски, е собственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства.