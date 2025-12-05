05.12.2025 | 20:28

Предателят на Благомир Коцев дари 2 бона за свободата му

Диан „Юда“ Иванов поискал прошка от съпругата на варненския кмет, а тя го заплашила с полиция

Бившият заместник кмет на Варна Диан Иванов, който е сред свидетелите по делото за корупция срещу Благомир Коцев, е дарил 2000 лв. за свободата на доскорошния си близък приятел. В края на миналата седмица кметът на Варна бе пуснат след почти 5-месечен престой в ареста, след като съдът определи парична гаранция от 200 000 лв.

Цялата сума беше събрана чрез дарителска кампания само за няколко часа в рамките на две отделни инициативи – на депутата от ПП-ДБ Манол Пейков чрез неговата фондация „Манол Пейков и приятели“, както и на актьора Филип Буков.

Сред дарителите за свободата на Благомир Коцев изненадващо се оказа и бившият му заместник Диан Иванов, заради когото кметът на Варна беше арестуван през лятото. Иванов, който в продължение на две десетилетия беше адвокат на Благомир Коцев и на баща му Рубин и беше смятан за най-близкия човек до варненския кмет, беше обявен за предател от семейството на градоначалника на морския град, а сестрата на Коцев публично го прекръсти на Юда.

Дни след ареста на Благомир Коцев пропелият срещу него Диан Иванов обяви, че е бил притиснат да го натопи чрез заплахи към семейството му, и поиска да се отметне от показанията си. Той обаче беше повторно разпитан едва в края на месец октомври, малко преди делото срещу Коцев да бъде преместено във Варна

Според първоначалните показания на Диан Иванов пред Комисията за противодействие на корупцията (КПК), по искане на варненския кмет той е участвал в изнудването на собственичката на фирма за обществено хранене Пламена Димитрова. Бившият заместник на Благо Коцев твърдеше пред разследващите, че Димитрова е била обект на неправомерен натиск да оттегли своя жалба.

Неофициално се твърди, че тази пролет Диан Иванов е бил уличен в корупция и заловен с белязани пари от агенти на Антикорупционната комисия, заради което е бил принуден да напусне „по лични причини“ поста заместник-кмет по правните въпроси на Варна. Под ръководството на Диан Иванов в Община Варна бяха ключовите Дирекция „Правно-нормативно обслужване“, Дирекция „Европейски и национални оперативни програми“, Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“, Дирекция „Местни данъци“, Дирекция „Контрол и санкции“ и Общинското предприятие „Инвестиционна политика“.

Въпреки публичното покаяние на Диан Иванов и дарението му от 2000 лева за свободата на Благомир Коцев, варненският кмет и семейството му не искат и да чуят за дългогодишния си приятел, твърди жълттият сеедмичник „Уикенд“. Разправят, че преди около месец Иванов причакал съпругата на Благо Коцев – Камелия пред дома й във Варна, за да й поиска прошка и за да й разкаже как е бил притиснат от разследващите, но половинката на варненския кмет го прогонила и заплашила, че ще повика полиция, заради това, че свидетел срещу мъжа й я преследва.

„Заради ареста на Благомир съпругата му отключи коварна болест и на 10 декември заминава на лечение в Германия. Това беше и причината Благо да бъде пуснат под парична гаранция“, твърдят близки до кмета на Варна.

След като беше пуснат на свобода, Благомир Коцев активно се включи в протестите срещу правителството и поведе демонстрацията във Варна. Градоначалникът се закани, че ще съди за лъжесвидетелстване хората, които дадоха показания срещу него, визирайки основно доскорошния си приятел и съратник Диан Иванов.

Същевременно стана ясно, че от ДАНС са отказали да образуват проверка срещу фондацията „Манол Пейков и приятели“, чрез която бяха събрани над 200 000 лева за Благомир Коцев. Проверката беше поискана от бившата общинарка Биляна Якова, според която е незаконно фондации с общественополезна дейност да събират средства „за политически гаранции или лични финансови ангажименти на обвиняем“. Освен ДАНС Якова сигнализира Окръжен съд – Варна, Националната агенция за приходите (НАП), Агенцията по вписванията, Комисията за противодействие на корупцията и Комисията по финансов надзор.