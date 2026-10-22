22.10.2026 | 17:33

Радев: Не е време за аматьори! Гласувайте за Йотова (видео)

Действа се само въз основа на сигнали и данни за корупция, очаквам МВР и службите да продължат работата си, каза премиерът по повод арестите на кметове на ДПС

„Действа се само въз основа на сигнали и данни за корупция, очаквам МВР и службите да продължат работата си в тази посока.“ Така премиерът Румен Радев коментира арестите на кметовете в Сунгурларе и Белица.

Попитан верни ли са твърденията, че това е нов Възродителен процес, Радев каза: „Това са несъстоятелни твърдения, действа се не срещу граждани от някакъв етнос, тук става въпрос за корупция. Сунгурларе е началото. Има свидетелски показания далеч извън Сунгурларе.“

Не е време за аматьори на върха на държавата, коментира Радев.

Не знам за разговори между шефа на митниците и кмета на Белица, добави Радев.

Премиерът коментира и декларация на Европейския парламент, която според него е използвана за вътрешнополитически цели от български евродепутати.

„В момент, в който полагаме всички усилия да решаваме въпроси от критична важност за нашата сигурност, Европейският парламент, за съжаление, се използва като инструмент от български евродепутати с ограничена политическа легитимност в собствената им страна. Те водят обречена за тях предизборна кампания на национално ниво. Това е недостойно“, заяви Радев.

В отговор на уточнението, че декларацията е подкрепена от над 400 членове на Европейския парламент, премиерът заяви, че документът е получил подкрепа от политическите семейства на българските представители.

Те манипулират своите политически семейства, защото са далеч от България. Със собственото си невежество и манипулативност подвеждат и колегите си в Европейския парламент“, коментира той.

Радев отправи критики и към позицията, свързана с участието на България в инициативата на НАТО за борба с дронове. По думите му не е редно на суверенна държава да се разпорежда в какъв срок да предприема подобни решения.

„Европейският съюз ни дава разпореждане да се включим в инициативата на НАТО за борба с дронове, при положение че министърът на отбраната ясно обясни кога ще стане това. Най-важното е, че инициативата е обявена още през февруари 2025 г. Правителствата на тези наши евродепутати не направиха нищо две години, а сега ни казват в какъв срок да действаме“, заяви премиерът.

По повод информацията за възможна съпричастност към ударите по кораби в Черно море Радев заяви, че българските власти очакват резултатите от експертизите.

„Чакаме експертизата от нашите разследващи, както и от специализирания екип, който пристигна от наша партньорска и съюзническа държава. Когато излязат заключенията, ще ви уведомим“, каза той.

Премиерът коментира и твърдения за разговори между ръководството на митниците и кмета на Белица Радослав Ревански, като заяви, че не разполага с информация за подобни контакти и препрати към директора на агенцията.

По повод телефонния си разговор с Бойко Борисов Радев уточни, че е разговарял с бившите премиери, за да ги покани лично на посрещането на тленните останки на цар Самуил. „Разговорът ми с Борисов е бил вероятно минута или две. Поканих го и нищо повече“, заяви Радев.

