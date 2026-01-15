15.01.2026 | 11:24

Президентът връчва третия мандат на ДПС-Доган

Изборът е на държавния глава

„На 16 януари, петък, от 10.00 часа в изпълнение на Конституцията президентът Румен Радев ще възложи на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ да посочи кандидат за министър-председател.“ Това обявиха от прессекретариата на държавния глава.

По Конституция третият мандат отива при парламентарна група, избрана лично от президента.

Изборът на ДПС-Доган, както е по-известна групата на АПС, е интересен с това, че формацията е опонент на Новото начало на Делян Пеевски.

ГЕРБ и ПП-ДБ, които тази седмица получиха съответно първата и втората папка, върнаха мандатите неизпълнени.

След като Пеевски успя да превземе марката „ДПС“, доганистите обявиха, че ще се явят на бъдещия вот с партия „Алианс за права и свободи“ и миналата седмица подадоха документи за съдебна регистрация. Заявката е за сблъсък с Пеевски в т.нар. смесени райони.

За разлика от Пеевски, който възприема Румен Радев като предизборен враг, от АПС демонстрират симпатия към него. По време на консултациите преди връчването на мандатите, оттам изведнъж се обявиха „за“ 100-процентов машинен вот. За същото настоява и Радев.

Паралелно социологическите проучвания показват, че поне към момента АПС няма достатъчно електорална подкрепа за влизане в парламента. Така че изборът на държавния глава може да се тълкува и като „намигване“ за собствената му подкрепа към доганистите.