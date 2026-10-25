25.10.2026 | 22:03

При 100% паралелно преброяване на „Маркет ЛИНКС“: Гюров изпреварва Йотова

Според данните на „Алфа Рисърч“ обаче Илияна Йотова продължава да води

Андрей Гюров получава 33,5% подкрепа според данните на „Маркет ЛИНКС“ при 100% паралелно преброяване. Следва го Илияна Йотова с 32,7%.

На трето място с 12,4% е Костадин Костадинов.

Радостин Василев е на четвърто място с 4,2%, а Ивелин Михайлов – с 3,4%.

Иван Христанов получава 2,8% подкрепа, а Ивайло Симеонов го следва с 2%.

С 0,9% следва Георги Димов, с 0,5% – Росен Миленов.

4,5% от гласувалите не са подкрепили никого.

Според данните на „Алфа Рисърч“ при 100% паралелно преброяване Илияна Йотова получава 34,6% от гласовете на президентските избори, а Андрей Гюров – 32,7%.

На трето място се нарежда Костадин Костадинов с 12,6%, следван от Радостин Василев с 4,1%,

Ивелин Михайлов получава 3,8% подкрепа, а Иван Христанов – 2,7%. Ивайло Симеонов получава 1,1%, Георги Димов – 1%, а Николай Ненчев – 0,4%.

4,6% от гласувалите не са подкрепили никого.

Данните от двете агенции сочат, че избирателната активност е 22,5%.