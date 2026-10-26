26.10.2026 | 20:45

Прогресисти и Котараци изплуваха около убийството на Слави Бинев

Слави Бинев и Ния Темиз имат обща фирма от 2024 г. заедно с известния генерал Чавдар Чернев. Министър Иван Шишков е свързан с Ния Темиз чрез покойния пловдивски бизнесмен Димитър Язов

Калин Тихолов, Чавдар Чернев и Слави Бинев

Проучването на бизнес структурите около Слави Бинев и неговия предполагаем убиец Еюп Темиз стига до действащия министър Иван Шишков и неговия началник на кабинета Юлия Ивкова. Появяват се и две знакови фигури от кръга “Котараците” свързван с Бойко Борисов. Това са Росен Русимов и Радослав Иванов – Братовчеда Ради, които неотдавна придобиват внушителни активи от съпругата на Еюп Темиз – архитект Ния Стоянова. В уравнението изглежда е и Калин Тихолов – архитекта на Доган, който е изместен от “Котараците” в няколко дружества.

“Неуредени финансови отношения” – така от МВР обясниха убийството на Слави Бинев. За него бяха задържани турският гражданин Еюп Темиз и неговата съпруга Ния Стоянова – Темиз, дъщеря на бившия главен архитект на София. Впоследствие беше повдигнато обвинение за убийство на Еюп Темиз.

Слави Бинев и Ния Темиз имат обща фирма от 2024 г. заедно с известния генерал Чавдар Чернев, свързван с кръга “Банкя” и кръга “Монтерей”. Тя се казва “Евинко” ООД и няма никакви активи или имоти. Но през Чернев и две други негови фирми се стига до брата на Юлия Ивкова, която е началник на кабинета на МРРБ. Едва ли това е случайност, защото има и по-пряка връзка. Ивкова е съдружник със самия Еюп Темиз и Ния Стоянова във фирмата “Поланта” ООД. И дори не е декларирала този факт в имуществената си декларация.

Самият министър Шишков пък е свързан през покойния пловдивски бизнесмен Димитър Язов с една от важните фирми в портфолиото на семейство Темиз – “Рилон Златитрап Инвестмънтс” ЕАД. Едноличен собственик на дружеството е “Ерфолг 1” ЕАД, което се контролира първоначално от израелски граждани и се води собственост на израелска фирма. От 23 юни 2026 “Ерфолг 1” е с едноличен собственик Ния Темиз. Така тя получава контрол върху цялата плеяда от фирми “Рилон”, които инвестират в индустриални паркове край Пловдив — Цалапица и Стряма върху бивши ниви, изкупени тихо през 2006–2007 г. и презонирани през ПУП. Мащабът на инвестицията се оценява на около 270 милиона евро. Отделно чрез друго дружество е придобита на търг бивша мина край Елин Пелин.

От Тихолов към Котараците

В съвета на директорите на “Ерфолг 1” до 27 март 2024 г. е архитект Калин Тихолов. Той и Ния Темиз имат и няколко общи фирми. Така например, те съучредяват през 2016 г. “Лозен Девелопмънт”. Калин Тихолов също така има бизнес отношения със Слави Бинев през фирмата “Екс Агрегат” ООД.

Тихолов едва ли се нуждае от представяне. Освен, че проектира арките в сараите на Доган той беше управител на няколко от фирмите му /ТЕЦ Варна. “Отманли Вилидж” и “Варна Мода”/, преди да го смени Даниел Папазов. Добре изследвани са и далаверите му по Южното Черноморие заедно с Йордан Цонев. През 2014 г. Назначението на Тихолов за министър на инвестиционното проектиране в правителството “Орешарски” срещна толкова звучен отпор от гражданското общество, че той беше експресно оттеглен.

Внимателното обследване на фирмените вписвания показва, че между 2018 и 2024 г. Тихолов губи собственост и контрол върху общите си фирми с Ния Темиз на няколко стъпки. В „Рубилдс”, която самият той учредява, собствеността минава към „Сити Контрол” (на Ния), а Тихолов остава само управител. До последно той запазва позицията си в „Ерфолг 1″.

На мястото на Тихолов в собствеността на ключови фирми на Темиз влизат фирми на Росен Русимов чрез „ДК Лед България”, държаща половината от „Кътина Естейт” и „Хай Строй Капитал” на Радослав Иванов собственик на “Ел Пе Пропъртис”. Това са небеизвестните “Котараци” Иванов е “Братовчеда Ради”, който наследи от Бойко Борисов охранителната фирма “Ипон” и изкупи целия квартал около дома на Борисов в Банкя. Русимов пък се прочу покрай случая “Барселонагейт” като един от финансовите спонсори на манекенката Борислава Йовчева – майка на детето на Бойко Борисов.

Котараците придобиват по този начин недвижима собственост за много милиони. „Кътина Естейт” е собственик на “Лозен Девелопмънт”, “Мрамор Парк”, собственик на имоти край Ломско Шосе, както и на “Гардън Хилс”, притежаваща много апетитни имоти до с. Лозен. “Ел Пе Пропъртис” е фирмата с мината край Елин Пелин.

Самият Бинев няма участие в никоя от фирмите, в които са концентрирани активите на тандема Тихолов – Темиз. Възможно е той да е имал скрито участие в изплъзналата се на Тихолов собственост и съответно личен материален интерес, за да предизвика Еюп Темиз и да се стигне до фаталната развързка. Едва ли, обаче, властите ще тръгнат да ровят в тази посока. Извършителят е заловен, оръжието е намерено, мотивът “неуредени финансови отношения” е праводоподобен.

Но и тук, както в случая с убийството на Илиян Филипов, което бързо беше заметено като “личен мотив”, остават да висят много въпроси. Румен Радев с право свърза убийството на Бинев с изнервената олигархия. И ако за “Котараците” е ясно към кой олигархичен кръг са, остава премиерът да ни обясни към кой кръг се води собствения му строителен министър и неговия началник на кабинета.

Атанас Чобанов, Bird