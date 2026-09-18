18.09.2026 | 12:01

Скандал в МРРБ: Архитектът на новата „мегаагенция“ се скри в болничен заради дисциплинарка

Така ли държавата ще борави с риска на пътя – с прехвърляне на топката и бягство от отговорност?

Новата „мегареформа“ в пътната безопасност, рекламирана от правителството, започва с институционален скандал и силен дъх на бягство от отговорност. Институтът за пътна безопасност (ИПБ) излезе с остра позиция и поставя директни въпроси към министър-председателя Румен Радев: Изграждаме ли реална система за безопасност, или сме свидетели на поредната административна „мегасхема“?

Болничен като „спасителен пояс“ пред дисциплинарно производство

В самия център на правителствения план за дигитално ядро и създаване на новата Изпълнителна агенция „Автомобилен транспортен оператор“ стои проф. Олег Асенов. Соченият за архитект на новата структура обаче се оказа обект на дисциплинарна процедура, образувана от министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Реакцията? Проф. Асенов светкавично излезе в болничен.

Това е симптоматично за цялата система. Поставяме въпроса открито: Така ли ще се справяме с пътната безопасност занапред? При първия възникнал проблем, при първото търсене на отговорност – излизаме в болничен и прехвърляме топката? Кой всъщност носи отговорността, когато на пътя гинат хора?“, питат от ИПБ.

Мегаагенция или просто мегасхема?

От ИПБ посочват, че под паравана на гръмки думи за „дигитализация“ и „управление на риска“ всъщност се извършва обикновено пренасочване на функции:

Част от ТОЛ управлението се мести към МВР.

Обработката на данни и таксуването отиват в Министерството на транспорта.

Резултатът: Допълнителен слой администрация без ясно поставени ангажименти за спасяване на човешки животи.

Събирането на гигабайти данни сама по себе си не е управление на риска, ако никой не е длъжен да ремонтира опасните участъци и да отстранява причините за катастрофите.

АПИ и МРРБ – Големите отсъстващи

ИПБ обръща внимание и на друг парадокс: МРРБ и АПИ, които носят пряката отговорност за състоянието на пътната инфраструктура, практически отсъстват от публичната презентация на реформата.

През 2022–2023 г. арх. Иван Шишков публично сезира Европейската прокуратура за нередности около ТОЛ системата. Днес въпросите относно онези проверки остават без отговор, а функциите просто се прехвърлят от една институция в друга.

1. Кой поема личната и институционалната отговорност, когато решенията от тези данни трябва да се превърнат в реални действия на пътя?

2. Какви са резултатите от сезирането на Европейската прокуратура за ТОЛ системата и изгладени ли са проблемите, преди да се инвестират пари в ново „дигитално ядро“?

3. Реална промяна на средата ли се цели, или правителството е подведено да приеме прехвърлянето на папки като „мегареформа“?

Реформа не означава да преместиш една база данни от едно министерство в друго. Реформа е да спреш застрашаващите живота грешки в инфраструктурата. Без ясна отговорност, това не е реформа – това е мегасхема с много информация и нула промяна за шофьорите.“