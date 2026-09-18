18.09.2026 | 9:58

Бащата на Фидосова: Калушев ми заповяда да си събера бързо багажа, когато му продадох хижа „Петрохан“

Бай Фидос, който е управлявал обекта в продължение на 13 години, разказва за сделката на стойност 96 000 лева и странното поведение на новите собственици

Бившият стопанин на хижа „Петрохан“ в Монтана Фидос Искренов, известен като Бай Фидос, сподели подробности около продажбата на туристическата база на групата на Ивайло Калушев, съобщава вестник „България днес“.

Бащата на бившата депутатка от ГЕРБ Искра Фидосова разказва за първоначалната си среща с купувачите и последвалите събития, които са събудили подозренията му.

„Спомням си деня, в който при мен дойде ламата Ивайло Kaлушев заедно с едно 11-13 годишно момче“, разказва Бай Фидос. По думите му, момчето се е представило като син на лидера на групата, което първоначално не е събудило съмнения у него. Сделката за хижата е била договорена за 96 000 лева, след което мъжете са започнали детайлен оглед и заснемане на многобройните стаи в обекта.

Според разказа на бившия хижар, поведението на новите собственици бързо е станало необичайно. Той е бил пришпорен да си събере багажа бързо, като му е била отказана помощ за превоз, както и достъп до тоалетната под предлог, че „не може да се влиза и да не се гледа“.

Дори молбата му за кафе е била отхвърлена. В този момент момчето се е доближило до него с думите: „Видя ли какви хора са. Това навежда на мисълта, че нещо се крие“. При последното си посещение в базата, Бай Фидос е забелязал натрупани кашони с камери в столовата.

Организацията на природозащитниците, свързана с новите собственици, е създадена през януари 2022 година. В Монтана се носят слухове, че групата от Националната агенция за контрол на защитени територии е подпомагала полицията с данни за трафик на хора и модерно оборудване, тъй като по това време ресурсите на МВР не са достигали.

Бай Фидос е стопанисвал хижата цели 13 години, като през това време тя е била отворена денонощно за туристи и ученически лагери, и дори е получила две звезди. В края на разказа си той изразява съболезнования за убитото момче Николай и за младите мъже, които са се самоубили, определяйки случилото се като голяма трагедия.