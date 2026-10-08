08.10.2026 | 11:25
Прокуратурата се зае с турските мантинели на 36-и км по магистрала „Хемус“
Преди 6 дни НПО показа, че ги монтират скандално зле, Иван Шишков носи отговорност

Софийската градска прокуратура възложи на ГД „Национална полиция“-МВР проверка по сигнал на Института за пътна безопасност, свързан с монтажа на мантинели на 36-ти км на АМ „Хемус“.

По случая в медийни публикации бяха огласени твърдения за несъответствия при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасността на движението.

Преди около седмица от Института, оглавяван от Диана Русинова, направиха собствено обследване на изработката и монтажа. Това става в светлината на поредица от тежки и дори смъртоносни инциденти, при които МПС много подозрително „пресякоха“ необезпокоявано мантинелите, които не успяват да ги задържат. „Има заварки, които са нерегламентирани, има мантинели, които стърчат като копие и ще убият шофьорите. Констатирахме, че мантинелата, която е направена, не отговаря на никакви стандарти. В момента затягат болтовете без динамометричен ключ“, посочиха тогава от Института за пътна безопасност.

Става въпрос за участък, където преди около 4 месеца камион отвори дупка към пропастта. Оттогава (?!) тече монтаж на нова еластична преграда.

В рамките на проверката следва да бъдат изяснени обстоятелствата по доставката и монтажа на съоръженията, съответствието им с техническите изисквания, осъщественият контрол и извършените плащания, пишат от прокуратурата.

Ще бъде изискана относимата документация и ще бъдат снети сведения от представители на компетентните институции и дружества.

Срокът за приключване на проверката е един месец, след което материалите ще бъдат докладвани на СГП за преценка на последващите действия, допълват от пресцентъра.

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