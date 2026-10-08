08.10.2026 | 11:31

Задава ли се нова епидемия от чума?

Важният въпрос е как е станало заразяването в лабораторията, каза вирусолог

Няма основания за паника заради съобщенията за възможен случай на чума в Сибир, но трябва да се изясни какво точно се е случило в противочумния институт в Иркутск. Това коментира пред bTV председателят на Българското дружество по медицинска вирусология проф. Радка Аргирова.

Тя постави под съмнение разпространяваната версия, че заразяването е станало след счупване на стъклена епруветка. „Този термин, че е счупена епруветка, просто не разбирам. В днешно време всичко, в което съществуват вируси, бактерии и други опасни организми, не се държи в стъкло“, обясни специалистът.

Международното внимание е насочено към смъртта на 28-годишна служителка на Иркутския противочумен институт, която е починала след тежка пневмония с неизяснен произход. Появиха се информации, че жената може да се е заразила в лабораторията, а около 200 нейни контактни лица бяха поставени под наблюдение или карантина. Руските здравни власти обаче съобщиха, че при изследваните хора не са открити случаи на чума и че към момента не виждат риск от епидемия.

Според проф. Аргирова основният въпрос е дали е имало пробив в правилата за биологична безопасност и как се е стигнало до заболяването на служителката. „Станало е изтичане или някакъв пробив в целия производствен процес. Какъв е обаче този процес? Защо се е стигнало дотам да бъде заразен човек?“, попита тя. Вирусологът подчерта, че чумата е тежка инфекция и подобен случай трябва да бъде проучен подробно, но според нея в момента няма предпоставки да се очаква широко разпространение или епидемия.

Световната здравна организация също поиска допълнителни данни от Москва. Русия е уведомила СЗО, че в Иркутска област не е регистриран потвърден случай на чума и че около 200 контактни лица са били поставени под карантина. Организацията обаче очаква повече информация за направените изследвания, причината за предприетите ограничителни мерки и здравословното състояние на контактните лица.

„Най-важното е, че трябва да има повече достоверна информация“, подчерта проф. Аргирова. По думите ѝ при спазване на необходимите противоепидемични мерки инфекцията не би трябвало да се разпространи извън засегнатия район. Тя напомни, че при подобни ситуации точната информация за източника на заразата и лабораторните процедури е от ключово значение.

Вирусологът коментира и началото на грипния сезон у нас. Първите случаи вече са факт, но ваксините за възрастни се очакват най-рано към края на октомври. „Със сигурност знаем, че ваксините са поръчани, а защо има забавяне, това не мога да ви кажа“, заяви проф. Аргирова. Според нея забавянето може да доведе до повече заболели, но няма данни циркулиращите през този сезон варианти на грипа да причиняват по-тежко протичане.

Проф. Аргирова посочи, че грипът обичайно започва рязко – с висока температура, втрисане, главоболие и силна отпадналост, а инкубационният период е кратък. По-внимателни трябва да бъдат хората с хронични заболявания. До пристигането на ваксините тя препоръча проветряване на помещенията, ограничаване на контактите при симптоми и използване на маска при необходимост.