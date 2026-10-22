Съдът пусна на свобода убиеца на Милен Цветков

Убиецът на журналиста Милен Цветков – Кристиан Николов, излиза свобода, реши Софийският градски съд.
От присъдата на младежа остават 2 години и 2 месеца, които ще изтърпи условно. Магистратите прецениха, че Николов се е поправил и затова няма да лежи повече в затвора.
Решението може да се обжалва пред Апелативния съд.
Тежкият инцидент стана на Великден, на 19 април 2020 година, когато автомобилът на Николов се вряза с висока скорост в колата на Цветков, спряла на червен светофар в София.
Експертизите установиха, че водачът е употребил амфетамин, кокаин и марихуана. През юли 2023 година Върховният касационен съд окончателно потвърди присъдата от девет години затвор.
Сега съдът е преценил дали са налице законовите основания за предсрочното освобождаване на Кристиан Николов, сред които поправянето на осъдения, времето, прекарано в ареста и затвора, и липсата на дисциплинарни нарушения.
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