26.09.2026 | 11:48

Войната по пътищата продължава: Трима души загинаха в катастрофа!

До трагедията се стигна след челен удар между две коли

К атастрофа отне живота на трима души тази сутрин. Инцидентът е станал около 09:00 часа на главния път София – Варна, в района на ловешкото село Сопот, предава NOVA.

По първоначална информация челно са се блъснали два леки автомобила. В едното превозно средство са пътували трима души, които са загинали на място в резултат на силния удар. В другата кола е пътувал мъж, който е оцелял, но е с сериозни наранявания. Екип на „Спешна помощ“ го е транспортирал в тежко състояние към най-близкото лечебно заведение.

Участъкът, в който е възникнало произшествието, е оборудван с разделителни колчета, силно ограничение на скоростта и система за контрол на средната скорост. Челният сблъсък обаче е станал непосредствено след зоната с колчетата.

Поради тежкия инцидент пътят София – Варна в района на село Сопот е временно изцяло затворен за движение. Екипи на „Пътна полиция“ пренасочват трафика по обходни маршрути. На място се извършва оглед и се провеждат следствени действия за установяване на самоличността на загиналите и механизмите на произшествието. Причините за инцидента се изясняват.