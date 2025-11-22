22.11.2025 | 7:44

Рая, марш в ъгъла да сричаш! Напудрените калинки и партийни метреси да не мърсуват с езика на Шекспир!

Ходите нагиздени в костюми за 5 бона, с прически, лак, токчета... лустросани отвън, а отвътре кънти на кухо като в празна тенекия от сирене

Ако още веднъж чуя някой висш държавен павиан да срича на английски като третокласник, ще започна да раздавам шамари с телескопична палка директно през телевизора!

Гледах видеото на Рая Назарян в Брюксел. Кръв ми капе от ушите!

„Зе Пюпюлс… ъъъ… стрътиджик… мъъъ…“

Ало, ГЕРБ?! Това ли ви е каймакът? Това ли ви е елитът?

Кен Лий ряпа да яде!

Не можеш да заемеш поста „Председател на Народното събрание“ и да звучиш като пакистанец, продаващ развалени зарядни в мазето на Лондон!

НЕ МОЖЕШ! Забранено е от естетиката!

Бой, учене и пак бой! До пълна победа на лексиката над простотията!

Слушайте внимателно, напудрени калинки и партийни метреси!

В моя режим, първият ден на власт въвеждам „Лингвистична инквизиция“.

Забранявам на всеки държавен хрантутник да говори на чужд език, ако няма сертификат C2 или не е живял поне 3 години извън селото си.

Хвана ли те да мърсуваш с езика на Шекспир и да звучиш като Валентина Хасан? Бой с тълковния речник на Кеймбридж (твърди корици), докато не ти се наместят гласните струни.

Хвана ли те да четеш фонетично „Юропиън Валюс“ (European Values) от листче? Шут в задника!

И марш да миеш чинии в Лондон докато не научиш разликата между „People“ и „Pupils“, макар че и при вас, дебили, разлика няма.

Вие сте позор за фауната, бе!

Мерките влизат в сила от днес:

Всеки политик, чийто английски звучи като руски трактор, палещ на минус 20 градуса, се изпраща в наказателна рота. Ще копаят канавки, докато слушат Шекспир в оригинал. Ако не проговориш с оксфордски акцент, БОЙ С МОКРИ ХАВЛИИ, докато не избием селянията от гръбначния стълб.

Бе, аланкоолу, като си прост и не знаеш езици, говори си на български! Има преводачи! Защо трябва да ни излагаш пред чужденците? За да видят, че си „напредничава“?

Не е задължително да знаете английски, мухльовци! Има преводачи! Преводачите са за това, да крият колко сте прости.

Но не… Ганьо и Ганя трябва да се покажат. Трябва да блеснат. „Гледайте ма, аз спийк инглиш!“

Спийк инглиш, ама друг път.

А вие, не се хилете!

80% от вас говорят същия „Тарзан инглиш“. Смеете ѝ се, ама тя е вашата плът и кръв, вашата еманация.

Вие сте нация от тройкаджии, управлявани от двойкаджии с фалшиви дипломи.

В „Швейцария на Балканите“, която аз ще построя, такива като Рая ще бъдат само мълчалив персонал в гардеробната. Ще взимат палтата и ще се усмихват. Без да говорят.

Тази женица, с тази прическа и този „английски“, става само да ми сервира кафе и да мълчи. Да мълчи свирепо!

Сега, марш да учите неправилните глаголи, преди да съм извадил камшика!

Проф. Николай Райчев