Рая, марш в ъгъла да сричаш! Напудрените калинки и партийни метреси да не мърсуват с езика на Шекспир!

Ако още веднъж чуя някой висш държавен павиан да срича на английски като третокласник, ще започна да раздавам шамари с телескопична палка директно през телевизора!
Гледах видеото на Рая Назарян в Брюксел. Кръв ми капе от ушите!
„Зе Пюпюлс… ъъъ… стрътиджик… мъъъ…“
Ало, ГЕРБ?! Това ли ви е каймакът? Това ли ви е елитът?
Кен Лий ряпа да яде!
Не можеш да заемеш поста „Председател на Народното събрание“ и да звучиш като пакистанец, продаващ развалени зарядни в мазето на Лондон!
НЕ МОЖЕШ! Забранено е от естетиката!
Рая, марш в ъгъла да сричаш азбуката, докато ти дойде акълът (тоест доживот).
Бой, учене и пак бой! До пълна победа на лексиката над простотията!
Слушайте внимателно, напудрени калинки и партийни метреси!
В моя режим, първият ден на власт въвеждам „Лингвистична инквизиция“.
Забранявам на всеки държавен хрантутник да говори на чужд език, ако няма сертификат C2 или не е живял поне 3 години извън селото си.
Хвана ли те да мърсуваш с езика на Шекспир и да звучиш като Валентина Хасан? Бой с тълковния речник на Кеймбридж (твърди корици), докато не ти се наместят гласните струни.
Хвана ли те да четеш фонетично „Юропиън Валюс“ (European Values) от листче? Шут в задника!
И марш да миеш чинии в Лондон докато не научиш разликата между „People“ и „Pupils“, макар че и при вас, дебили, разлика няма.
Вие сте позор за фауната, бе!
Ходите нагиздени в костюми за 5 бона, с прически, лак, токчета… лустросани отвън, а отвътре кънти на кухо като в празна тенекия от сирене.
Мерките влизат в сила от днес:
Всеки политик, чийто английски звучи като руски трактор, палещ на минус 20 градуса, се изпраща в наказателна рота. Ще копаят канавки, докато слушат Шекспир в оригинал. Ако не проговориш с оксфордски акцент, БОЙ С МОКРИ ХАВЛИИ, докато не избием селянията от гръбначния стълб.
Бе, аланкоолу, като си прост и не знаеш езици, говори си на български! Има преводачи! Защо трябва да ни излагаш пред чужденците? За да видят, че си „напредничава“?
Не е задължително да знаете английски, мухльовци! Има преводачи! Преводачите са за това, да крият колко сте прости.
Но не… Ганьо и Ганя трябва да се покажат. Трябва да блеснат. „Гледайте ма, аз спийк инглиш!“
Спийк инглиш, ама друг път.
А вие, не се хилете!
80% от вас говорят същия „Тарзан инглиш“. Смеете ѝ се, ама тя е вашата плът и кръв, вашата еманация.
Вие сте нация от тройкаджии, управлявани от двойкаджии с фалшиви дипломи.
В „Швейцария на Балканите“, която аз ще построя, такива като Рая ще бъдат само мълчалив персонал в гардеробната. Ще взимат палтата и ще се усмихват. Без да говорят.
Тази женица, с тази прическа и този „английски“, става само да ми сервира кафе и да мълчи. Да мълчи свирепо!
Сега, марш да учите неправилните глаголи, преди да съм извадил камшика!
Проф. Николай Райчев
Професоре,на показаното видео момата говори на съвършен френски език, а не на английски. Предполагам, че това е съответната преводачка.