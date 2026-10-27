27.10.2026 | 16:11

Разкритие: Ченгетата търсили чували с пари в дома на Борисов, но се озовали пред друга къща

Бил им необходим още един час, за да намерят къде точно живее бившият премиер

Чували с пари, които полицията трябвало да открие в дома на Бойко Борисов, настояване лидерът на ГЕРБ да бъде изведен с белезници и наздравици в кабинета на Кирил Петков. Тази картина на събитията от 17 март 2022 г. описа днес пред Софийския градски съд началникът на НСО ген. Емил Тонев. Той беше разпитан по делото срещу бившия премиер Кирил Петков за ареста на Борисов, извършен по време на неговото управление.

Генералът разказа, че във вечерта на акцията бил извикан в Министерския съвет. Там разбрал, че полицията се готви да задържи Борисов в дома му в Банкя. Обсъждало се и какво трябва да бъде открито при претърсването.

„Бях извикан на среща в кабинета на премиера Кирил Петков. Разбрах, че ще се извърши арест на Борисов. Коментираше се, че трябва да се намерят чували с пари при претърсването на дома му“, заяви Тонев, цитиран от БТА.

По онова време Борисов продължавал да ползва държавна охрана. В дома му имало въоръжени служители на НСО, а полицията се готвела да влезе, без те предварително да знаят за операцията. Опасението било, че при подобна ситуация може да се стигне до опасно недоразумение между представители на две държавни служби. По онова време Борисов продължавал да ползва държавна охрана. В дома му имало въоръжени служители на НСО, а полицията се готвела да влезе, без те предварително да знаят за операцията. Опасението било, че при подобна ситуация може да се стигне до опасно недоразумение между представители на две държавни служби.

Според Тонев тогавашният председател на ДАНС Пламен Тончев настоял охраната на Борисов да бъде предупредена. Началникът на НСО обясни, че впоследствие получил информация от Петър Петров, секретар на Съвета по сигурността към Министерския съвет, че полицаите наближават Банкя. Едва тогава той се свързал със служителя, който охранявал лидера на ГЕРБ.

В показанията си генералът посочи и кой според него е настоявал Борисов да бъде изведен с белезници. „Асен Василев държеше да се поставят белезници на Борисов“, заяви Тонев пред съда. Той уточни, че не си спомня подобно настояване да е отправял самият Кирил Петков.

Началникът на НСО разказа подробно и кои са били в премиерския кабинет. Първоначално там присъствали Кирил Петков, Асен Василев, тогавашният вътрешен министър Бойко Рашков, председателят на ДАНС Пламен Тончев и Петър Петров. По-късно дошли Калина Константинова, Лена Бориславова, Даниел Лорер със съпругата си и Румен Спецов.

Според свидетеля в кабинета се вдигали наздравици и присъстващите демонстрирали радост. Тонев описва тези сцени като част от вечерта, в която полицията извършваше една от най-шумните акции срещу бивш министър-председател в новата българска история.

Днешните показания припомнят и една история, която бившият главен прокурор Иван Гешев разказа през юни 2024 г. пред колегите от ПИК. Тя звучи почти направо невероятно на фона на уж сериозната полицейска операция. Ако се вярна на тогавашния главен прокурор служителите на МВР тръгнали да арестуват Борисов, но първоначално не успели да намерят къщата му в Банкя. Полицаите объркали адреса заради GPS навигацията. Докато се лутали, се наложило да търсят допълнителни указания от кварталния служител на МВР как да стигнат до имота. Така акцията, която трябвало да започне около 19 часа, се забавила и полицаите пристигнали след 20 часа. Според Гешев имало достатъчно време, за да разбере Борисов, че се готви негов арест и да прикрие големи количества пари и злато, ако такива действително е имало в къщата му.

Любопитното е, че и разговорите за чували и сакове с пари не се споменават за първи път по това дело. През септември бившият ръководител на пресцентъра на МВР Явор Симов също разказа пред съда, че още месец преди ареста в кабинета на Кирил Петков се говорело за пари, които Борисов уж държал в дома си в Банкя и в манастири. Симов свидетелства за сакове, а Тонев днес говори за чували. Общото между показанията им е твърдението, че преди задържането в Министерския съвет се обсъждало откриването на големи суми пари. Тогава имало съмнения, че в къщата на Бойко Борисов в Банкя едва ли не се крили стотици милиони.

Това обаче се оказа легенда, защото при претърсването в дома на Борисов не бяха открити нито чували, нито сакове, нито дори пликове с пари. Акцията продължи цяла вечер, полицейските служители търсеха със специални устройства кухини по стените и тайни сейфове, но не намериха нищо.

Припомняме, че на 17 март 2022 г. полицията задържа Бойко Борисов, бившия финансов министър Владислав Горанов и пиарката на ГЕРБ Севделина Арнаудова. Тримата прекараха 24 часа в ареста, след което бяха освободени. Впоследствие съдът обяви задържанията им за незаконни.

Днес подсъдим за действията около акцията е Кирил Петков. Прокуратурата го обвинява в длъжностно престъпление с твърдението, че като министър-председател е разпоредил на служители от Главна дирекция „Национална полиция“ да предприемат действия в нарушение на закона. Петков не признава вина.