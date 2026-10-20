Радев за протестите: Искат да изперат Пеевски и да ни набутат във войната

Радев даде отговор на актуалните политически теми не само в България, но и в Европа.

“Все още ситуацията е далеч от България. Различни са факторите, които доведоха до безредиците – мигрантите, провалената интеграция, провалената Зелена сделка, загубата на работна ръка и още един фактор, за който аз говоря отдавна – войната в Украйна изтощава нашата икономическата система, води до социално напрежение и политическа нестабилност”, каза Радев по повод безредиците в Европа.

Политическият отговор ще бъде труден. Ча по-скоро на тази война трябва да се сложи край.

Попитан каква трябва да е нашата позиция, Радев каза, че продължаването на тази война е риск не само за вина, но и за благосъстоянието. Той очаква да има повече дипломация, защото фронтовата линия е замръзнала от година.

Самолетът над Варна е американски

Радев каза, че разследващите работят интензивно, не само за физическите останки, но и химическите такива и се надява в най-скоро време да разберем чий е този дрон.

Попитан какъв е самолетът, който кръжи над Варна, премиерът каза, че самолетът е американски П-8 “Посейдон” и вече патрулира над Черно море за разузнаване и засичане на някаква активност, която може да представлява риск.

„Самолетът ще остане докато зависи от обстановката. Очакваме и още помощ. Мобилизирали сме своя капацитет за разузнаване и допълнителна помощ от нашите съюзници”, каза още премиерът.

Радев добави, че иска да разсее и истериите и насаждане на манипулации, че търговският флот е спрял – това не е вярно.

“От началото на месеца до днешна дата трафикът на пристанище Бургас и Варна е увеличен, така че корабите, които обслужват нашата икономика не са спрели и няма да спрат”.

“Нека тези, които насаждат истерии, да мирясат, защото в момента няма такъв риск и корабоплаването ще продължи”, категоричен е Радев.