26.12.2025 | 13:35

Румен Вълка се пенсионира, ще си харчи милионите в Швейцария

Бившият арестант, който предаде политическия си покровител Ахмед Доган, се е установил в Базел, където има просторно имение

Румен Гайтански – Вълка, един от знаковите бизнесмени на прехода, е решил да се пенсионира на 68-годишна възраст и да заминава за живее в Швейцария, където ще харчи богатството си и ще си гледа старините, пише в. „Уикенд“, като се позовава на информация от приближени до митичния баровец.

Според източниците Гайтански вече дори е напуснал България и трайно се е установил в Базел, където притежава просторно имение. През последните няколко месеца Румен Вълка ударно разпродава бизнес активите си в България, а според осведомени дългогодишният бос на боклука в София преговаря с мастит хазартен бос за продажба на къпалнята „Мария Луиза“ в Борисовата градина.

Споменава се цена от над 150 милиона лева за сделката, която се движи от неговия приближен адвокат Иван Георгиев. Именно Георгиев, който е бивш съдия от Софийския районен съд, е упълномощен от Румен Вълка за негов представител и наместник в България.

Юристът ще защитава икономическите интереси на Гайтански и ще преговаря вместо него с потенциалните купувачи на бизнес активите от империята на Вълка.

Твърди се, че за продан вече са обявени материалните активи и техниката на няколко сметопочистващи дружества под контрола на Румен Гайтански начело със „Зауба“.

Само преди седмица фирмите на Румен Вълка официално бяха изхвърлени от бизнеса с боклук в София, след като Столична община отказа да поднови договорите им. Гайтански чистеше пет района в София чрез договор от 2018 г.

Иначе Румен Вълка беше монополист в сметопочистването на София в продължение на близо 10 г., след като през 90-те години на миналия век чрез дружествата ДИТЦ и „Волф 96“ (от която идва и прякорът му) отговаряше за чистотата на столицата.

През 2006 г. концесията на Румен Вълка беше прекратена от тогавашния кмет Бойко Борисов, след като двете дружества отказаха да чистят и София изпадна в криза с боклука. Публична тайна е, че тогава Гайтански беше влязъл в задкулисна договорка със Сергей Станишев с цел компрометирането на кмета Борисов.

Румен Вълка е смятан за най-близкия олигарх и основен спонсор на бившия лидер на ДПС Ахмед Доган.

През лятото на 2024 г. Румен Вълка понесе най-големия удар, след като беше арестуван по аферата за кредитен грабеж от 150 млн. лв., отпуснат на свързаната с него фирма „Роудуей кънстракшън“ от държавната Българска банка за развитие през 2019 г.

Гайтански прекара няколко седмици в килията на следствения арест, след като беше задържан по време на разпит в КПК. Заради влошено здравословно състояние Вълка беше въдворен в болницата към затвора, а впоследствие пуснат под парична гаранция от 150 хил. лв.

Според прокуратурата част от милионите от невърнатия и до ден днешен кредит са използвани за изплащане на дивиденти на Румен Вълка в размер от 46 млн. лева. Тогавашният шеф на ББР Стоян Мавродиев превежда150-те милиона на дружеството „Роудуей кънстракшън“, а само след осем дни парите изчезват от сметките на кредитополучателя. Подписи под кредита освен Мавродиев са поставили тогавашният началник на кредитния отдел на ББР Николай Мирчев и съветникът в държавната банка Андон Георгиев. Делото за кредита грабеж все още не е тръгнало в съда.

Според близки до Румен Гайтански той е взел решение да се пенсионира и да емигрира в Швейцария още миналата есен, а някои подозират, че Вълка е налегнат и от здравословни проблеми.

„Той разполага с богатство от над 500 милиона лева и е германски гражданин – мъдро е решил да се оттегли в заслужена почивка и да прекара старините си в Швейцария“, коментира пред „Уикенд“ човек от обкръжението на Румен Гайтански, отхвърляйки мълвата, че Вълка е болен.