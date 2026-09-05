05.09.2026 | 21:03

Русия отново похвали Румен Радев

Депутатът Леонид Слуцки определи като „напълно разумни“ изказванията на българския премиер за "милитаризацията на Европа"

Поредна похвала получи премиерът Румен Радев от руската Дума. Руски депутат го похвали за последните му изказвания за войната в Украйна Румен Радев за позицията му за войната. „Изказванията на българския премиер Румен Радев за безразсъдната милитаризация на Европа са напълно разумни и показват реалистична оценка на ситуацията.“

Това заяви пред руската държавна информационна агенция ТАСС председателят на комисията по международни въпроси в Държавната дума и лидер на Либерално-демократическата партия на Русия (ЛДПР) Леонид Слуцки.

По-рано Радев определи като безразсъдни европейските доставки на оръжия и разузнавателна информация на Украйна за нанасяне на удари по Русия. Той заяви, че Западът се опитва да постигне победа над Русия, без да отчита факта, че страната е най-голямата ядрена сила в света, а Европа не разполага с възможности да се противопостави на руските хиперзвукови ракети.

„Напълно разумни са изявленията на премиера Радев, който реално оценява ситуацията на фона на безумните планове за милитаризация на ЕС и подготовка за война с Русия“, заяви Слуцки.

По думите му Радев е лидер, който се грижи за благосъстоянието на собствените си граждани и действа в интерес на народа си, а не на „шепа евроатлантици и реваншисти“, които според него печелят от подкрепата за украинското правителство.

Според руския депутат в Европа ще има все повече политици с позиции, подобни на тези на Радев. Той посочи, че „десни и евроскептични“ партии все по-често печелят избори в държавите от ЕС с обещания да защитават националния суверенитет и интереси. Остава мистерия как „Прогресивна България“, с ядро от бивши социалисти и подчертано леви политики, се вписва в тази тенденция.

Слуцки заяви още, че именно на тази вълна през пролетта на тази година се е променило и управлението в България. „Фрагментацията на Европа от гледна точка на здравия разум действително нараства. Далеч не всички граждани на европейските държави искат да се превърнат в жертви на сляпата амбиция на лидерите на брюкселската партия на войната“, подчерта руският депутат.

Това е третото публично погалване на Радев от Москва. Кремъл го похвали още ден след изборите – на 20 април говорителят на Путин Дмитрий Песков заяви, че Кремъл е „насърчен“ от победата му и от готовността му да решава въпросите с Русия чрез диалог.

Миналият месец пък Юрий Пилипсон, директорът на Втория европейски департамент на руското външно министерство, заяви пред ТАСС, че след идването на правителството на Радев българската реторика към Русия е станала „по-сдържана“ и е придобила „рационални елементи“. Москва определя като разумни и призивите на София ЕС да преосмисли курса си към Русия.

Сега това е третата положителна оценка на Кремъл за работата на българския премиер по отношение на Русия.