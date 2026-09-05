05.09.2026 | 19:33

Васил Божков е приет по спешност в столична болница

Първоначално излезе информация, че е получил инфаркт, но сега се спрягат друг версии

Бизнесменът Васил Божков е бил приет по-рано днес в УМБАЛ „Софиямед“ в София.

В последните минути в публичното пространство плъзнаха слухове, че 70-годишният Божков е получил инфаркт и състоянието му е тежко. Тази версия обаче не се потвърждава. Според „24 часа“ причината за хоспитализацията е бактерия, а не сърдечен инцидент, а според последващи уточнения на ПИК твърдението за инфаркт също е невярно.

Божков е постъпил по спешност в кардиологията на „Софиямед“. Според източниците на медията той не се чувствал добре от известно време и предприел серия от изследвания, чиито резултати се оказали достатъчно обезпокоителни, за да бъде препоръчано болнично наблюдение.

Самият факт, че е настанен в кардиологична клиника, много бързо бе превърнат в предположение за инфаркт, без да има медицинско потвърждение за подобна диагноза. По-късната информация на „24 часа“ рязко промени картината с уточнението, че здравословният проблем е свързан с бактерия, а не със сърдечен удар. Не е известно и каква бактерия е установена, къде е локализирана инфекцията, какви показатели са предизвикали тревога и колко дълго ще продължи престоят му в болницата.

УМБАЛ „Софиямед“ разполага с Клиника по кардиология и инвазивна кардиология, която приема не само пациенти с остри коронарни синдроми и инфаркт, но и със сърдечна недостатъчност, нарушения на ритъма, белодробна тромбоемболия, ендокардити и други заболявания. Именно затова местонахождението на един пациент в кардиологията само по себе си не позволява да бъде поставяна диагноза от разстояние. В случая с Божков първите часове показаха колко лесно думите „спешно“ и „кардиология“ могат да бъдат превърнати в далеч по-драматичен разказ, отколкото наличните факти позволяват. Докато лекар или официален представител не даде повече информация, всякакви конкретни медицински версии извън потвърденото остават спекулация.

Хоспитализацията идва в особено натоварен период за Божков и неизбежно привлича внимание не само заради публичната му биография. Роденият на 29 юли 1956 г. бизнесмен продължава да е страна по няколко значими съдебни производства в България, а паралелно води дело във Вашингтон срещу американската Служба за контрол на чуждестранните активи – OFAC, с което оспорва включването си в санкционния списък по глобалния закон „Магнитски“. Производството в САЩ е започнало през октомври 2025 г., а в края на август тази година неговата защита е внесла нов обемист пакет документи. Няма данни настоящото му здравословно състояние да е повлияло на американското дело или да е поискано процесуално отлагане.

В България продължава и т.нар. хазартно дело, по което Божков е подсъдим заедно с други лица. Според обвинението той е действал като подбудител в схема, при която длъжностни лица от тогавашната Държавна комисия по хазарта не са събирали в пълен размер дължимите такси, като прокуратурата изчислява предполагаемата щета за бюджета на близо 560 млн. лева. Това е обвинителна теза, по която съдът все още се произнася и която не следва да бъде представяна като установен факт. Божков от години отрича обвиненията срещу себе си.

Само преди няколко месеца името му отново беше във водещите новини заради повече от 5 млн. евро, които „Левски“ дължи по старо вземане. Божков обясни, че е прехвърлил вземането на адвокатите, които водят американските му дела, защото заради санкциите активите му са блокирани и няма друг начин да покрива разходите по защитата си. От клуба реагираха остро и заявиха, че не приемат претенцията в представения вид. Така през 2026 г. основният публичен фокус около Божков постепенно се измести от политическите му амбиции към съдебните и финансовите битки.

Днешното постъпване в болница не е и първият случай през последните години, в който здравословното му състояние се превръща в част от съдебната хроника. През есента на 2024 г. Божков получи отлепване на ретината и беше лекуван и опериран в България. През декември същата година поиска разрешение от Софийския градски съд да замине за Франция за допълнително лечение заради риск за зрението на едното око. Съдът отказа пътуването, след като медицинската документация показваше, че той вече е получил лечение у нас и е бил изписан в добро общо състояние.

Здравословното му състояние беше обсъждано и през август 2023 г., когато след повече от три години в Дубай бизнесменът се върна в България и беше задържан още при пристигането си. Тогава посещението му в МВР болница също предизвика спекулации, но медицинският преглед беше част от процедурата около задържането. Впоследствие Божков премина през арест, домашен арест и парична гаранция, преди ограниченията върху свободното му придвижване да бъдат облекчени. От този момент той сравнително редовно присъства лично на съдебните заседания по делата си.

Настоящата хоспитализация има значение и по още една причина – всяко продължително лечение на подсъдим може да се отрази на графика на съдебни производства, когато присъствието му е задължително. Засега обаче няма никакви данни Божков или защитата му да са поискали отлагане на заседание по здравословни причини, нито медицински документи от днешния прием да са представяни пред съд.