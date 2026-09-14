Ружа Райчева става част от екипа на Дарик

Журналистът Ружа Райчева се присъединява към екипа на Дарик радио с ново предаване – „Втори прочит“. То ще се излъчва всеки вторник на живо от 13:00 до 16:00 часа.
„Втори прочит“ ще поставя във фокус най-актуалните политически теми, обществените казуси и историите, които продължават да се развиват и след първите заглавия.
Със своя разпознаваем журналистически почерк Ружа Райчева ще търси контекста зад новините, различните гледни точки и въпросите, които остават без отговор. В предаването ще бъдат позиционирани разговори с политически фигури, експерти, анализатори и хората, които са пряко свързани с темите на деня.
Защото в политиката и обществото рядко всичко приключва с първия прочит.
Слушайте „Втори прочит с Ружа Райчева“ – всеки вторник от 13:00 до 16:00 часа на живо по Дарик радио.
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