14.09.2026 | 13:34

Ружа Райчева става част от екипа на Дарик

Слушайте "Втори прочит" всеки вторник на живо от 13:00 до 16:00 ч.

Журналистът Ружа Райчева се присъединява към екипа на Дарик радио с ново предаване – „Втори прочит“. То ще се излъчва всеки вторник на живо от 13:00 до 16:00 часа.

„Втори прочит“ ще поставя във фокус най-актуалните политически теми, обществените казуси и историите, които продължават да се развиват и след първите заглавия.

Със своя разпознаваем журналистически почерк Ружа Райчева ще търси контекста зад новините, различните гледни точки и въпросите, които остават без отговор. В предаването ще бъдат позиционирани разговори с политически фигури, експерти, анализатори и хората, които са пряко свързани с темите на деня.

Защото в политиката и обществото рядко всичко приключва с първия прочит.

Слушайте „Втори прочит с Ружа Райчева“ – всеки вторник от 13:00 до 16:00 часа на живо по Дарик радио.