27.09.2026 | 12:21

Съдът изхвърли Пеевски и ДПС от „Врабча“ 23

ВАС оставя без разглеждане жалбата на ДПС с мотив, че решенията на МС, с които се упражняват правомощия по Закона за държавната собственост, не подлежат на съдебен контрол

Делян Пеевски и ще трябва да си търси нова кочина, пардон партийна централа. Съдът поряза успелия не(млад) мъж и неговото Ново начало – и отхвърли жалбата им срещу отнемането в полза на държавата на депесарската щабквартира на ул. „Врабча“ 23.

С определение от 24.09.2026, съдът оставя без разглеждане жалбата на ДПС – Ново начало с мотив, че решенията на Министерския съвет, с които се упражняват правомощия по Закона за държавната собственост, не подлежат на съдебен контрол.

Съдията цитира и практика на ВАС – което означава, че решението на АССГ следва да издържи и на втора (и последна) инстанция. Разбира се никога не са изключени изненади в „Съда на чудесата“, наричан понякога и Върховния Корпулентен Съд, но… да видим.

Припомняме, че кабинетът на Димитър Главчев – който на практика бе на пълно подчинение и ръчно управление на Делян Пеевски – изгони за отрицателно време НАП от „Врабча“, за да може там да се нанесе Новото начало на Корпулентния в края на 2024 г., припомня Bird. През юли т.г. правителството на Румен Радев обаче гласува решение в обратния смисъл. Именно това решение се обжалваше сега от Пеевски.

Връщайки се в старата си сграда, НАП сега ще има пълноценната възможност да се захване с Пеевски по същество, вследствие официалния сигнал от вътрешния министър Иван Демерджиев. Но не чрез пунта-мара „проверки“ – както досега – а чрез пълна данъчна ревизия на необяснимото му замогване. Включително – при наличието на предпоставките за това – ревизия по т.нар. особен ред. С обърната доказателствена тежест.