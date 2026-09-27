27.09.2026 | 11:05
Има ли изненадани?! В Гърция стоките от първа необходимост са по-евтини отколкото у нас
Правителството в Атина понижи ДДС на тези стоки на 13%, докато в България и Румъния данъкът е по-висок

Стоките от първа необходимост, включени в потребителската кошница на гърците, са по-евтини от седем други европейски страни. Това показва сравнително проучване на Института за изследване на търговията на дребно. В сравнение с България гръцките стоки от първа необходимост са с около 15% по-евтини. Причината според експертите е, че правителството в Атина понижи ДДС на тези стоки на 13%, докато в България и Румъния данъкът е по-висок.

Сравнението с Франция и Германия отново е в полза на гръцкия потребител, който плаща около 30% по-малко.

При сравнителното проучване са анализирани и факторите, които влияят върху цените – горива, транспорт, заплати, повече стоки местно производство.

Въпреки това поради ниските доходи проучванията на общественото мнение показват, че над 50% от гърците трудно покриват месечните си разходи.

В трудно финансово положение са пенсионерите с ниски пенсии, подчертават от синдикатите.

Опозицията настоява правителството да увеличи минималната работна заплата до 1200 евро.

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