19.09.2026 | 10:11

„Съдът на чудесата“ помилва Борислав Сарафов

ВАС прекрати делото за дисциплинарка срещу Сарафов заради отпаднал правен интерес на министъра

Върховният административен съд (ВАС) остави без разглеждане жалбата на министъра на правосъдието срещу отказа на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

Според съда правният интерес на министъра е отпаднал поради междувременно взетото решение Сарафов да бъде освободен по негово желание като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор по разследването. За произнасянето на съда съобщи Bird.

На 30 март служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов внесе предложение в ПК на ВСС за образуване на дисциплинарно производство срещу Сарафов, който към онзи момент беше и.ф. главен прокурор, за извършени нарушения като бяха посочени пет групи обстоятелства. Янкулов поиска Сарафов да бъде дисциплинарно освободен от длъжност за уронване престижа на съдебната власт и доверието в нея.

На 22 април Борислав Сарафов оттегли съгласието си да бъде и.ф. главен прокурор и за такъв беше определена Ваня Стефанова.

На 29 април ПК на ВСС върна на Янкулов предложението му за образуване на дисциплинарно производство срещу Сарафов, който към онзи момент вече не беше и.ф. главен прокурор. Колегията даде срок от една седмица на министъра за отстраняване на установените от кадровиците недостатъци в предложението. Сред тях бяха да посочи точната длъжност на Сарафов и да приложи всички доказателства за твърденията си по един от пунктовете.

Андрей Янкулов коригира предложението и отново го внесе в Прокурорската колегия. От дебатите в колегията по темата за оставката на Борислав Сарафов, стана ясно, че министърът е поискал той да бъде освободен само като директор на НСлС, а не и от системата.

На 13 май ПК на ВСС отказа да образува дисциплинарка срещу Сарафов, тъй като за две от обстоятелствата са изтекли давностните срокове, а останалите твърдени нарушения прие за недоказани.

На 26 май министърът на правосъдието обжалва решението на колегията пред ВАС.

На 27 май Прокурорската колегия освободи Сарафов по негово искане от длъжността директор на НСлС и заместник главен прокурор по разследването.

В определението си тричленният състав на съда с председател и докладчик Весела Николова и членове Стела Динчева и Миглена Николова посочва хронологията на събитията като отбелязва, че Янкулов е поискал образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание срещу „Борислав Сарафов – фактически изпълняващ функциите на главен прокурор на Република България“, като се иска освобождаването му от тази длъжност. После съдът отбелязва, че Прокурорската колегия е върнала предложението заради нередовности, една от които е липсата на длъжност „фактически изпълняващ функциите на главен прокурор на Република България“ в ЗСВ.

И вече в коригираното предложение министърът на правосъдието иска Сарафов да бъде освободен като директор на Националната следствена служба.

В мотивите си ВАС посочва, че министърът на правосъдието има правен интерес да обжалва отказа на Прокурорската колегия да образува дисциплинарка срещу Сарафов, но този правен интерес е отпаднал.

„Съдът намира, че към момента на подаване на жалбата – 26 май 2026 г. преследваният легитимен интерес на министъра, обективиран в предложението от 30 март 2026 г. и уточнението към него от 5 май 2026 г., а именно – освобождаването на Борислав Сарафов от длъжността на административен ръководител по смисъла на чл. 167 от ЗСВ – директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването не е бил охранен вследствие на издаденото решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 13 май 2026 г. В този смисъл и след постановяването на процесното решение на Прокурорската колегия, проведено на 13 май 2026 г., Борислав Сарафов е продължил да заема длъжността на административен ръководител по смисъла на чл. 167 от ЗСВ – директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването“, пише ВАС.

Но уточнява, че ден след подаването на жалбата на министъра, са настъпили нови обстоятелства, а именно на 27 май Прокурорската колегия освободи Сарафов и като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор по разследването.

„Настоящият съдебен състав намира, че с постановеното решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 27 май 2026 г., административният орган е упражнил правомощието си да освободи Борислав Сарафов от заеманата длъжност „директор“ на Националната следствена служба, с което е постигнат и целеният с предложение правен резултат, ясно дефиниран с уточнение от 5 май 2026 г. – да бъде освободен Борислав Сарафов от длъжността на административен ръководител по смисъла на чл. 167 от ЗСВ – директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването.

По тези съображения, настоящият съдебен състав, отчитайки, че предлаганото от министъра на правосъдието освобождаване от длъжност като административен ръководител на Борислав Сарафов е вече реализирано, намира, че правният интерес на жалбоподателя – министър на правосъдието от оспорване на процесното решение на ПК на ВСС е отпаднал след постановяването на решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 27 май 2026 г.“, заключава ВАС.

Определението може да бъде обжалвано пред петчленен състав на съда.