27.10.2026 | 20:13

Съдът остави в ареста убиеца на Слави Бинев

61-годишният турски гражданин Еюп Темиз е със статут на временно пребиваващ у нас

Софийският градски съд задържа под стража Еюп Темиз. 61-годишният турски гражданин със статут на временно пребиваващ у нас е обвинен за убийството на бизнесмена Слави Бинев. Покушението се случи на 24 октомври в дома на Бинев.

Защитата изтъкна, че умишлено убийство не е правилната квалификация. Според нея трябва да се вземат предвид и събитията от предишните дни, както и обстоятелствата, довели до инцидента. В основата му стои бизнес конфликт между архитектите Калин Тихолов и Ния Темиз, която е съпруга на Еюп Темиз. Защитата на Темиз настоя, че убийството не е умишлено, а е извършено в състояние на афект заради спор между Ния, Калин и Слави Бинав, който е бил посредник.

Според съда са налице всички предпоставки за задържането под стража на Еюп Темиз.

Убийството е извършено пред няколко свидетели по време на среща в кабинета на Бинев. До момента е изяснено, че на тази среща са били договаряни условията за друга бизнес среща в Истанбул, посочва bTV. Всички свидетели на убийството са били изненадани от действията на Темиз.

Според събраните доказателства Слави Бинев е бил свързващо лице между съпругата на Темиз – Ния, и архитект Калин Тихолов във връзка с бъдещи бизнес взаимоотношения. Семейство Темиз е дало пари на Бинев, но той не е успял да осъществи връзката. Ния Темиз вече е напуснала страната и в момента се намира в Турция. Тя е заявила желание да бъде разпитана по видеоконферентна връзка.

В съдебната зала стана ясно, че събраните данни сочат, че Еюп Темиз е произвел фаталния изстрел, допълва и Нова тв. Прокуратурата пледира, че ако остане на свобода, обвиняемият може да се укрие или да извърши друго престъпление.

Определението на градския съд не е окончателно и Темиз може да го оспори пред Софийския апелативен съд.