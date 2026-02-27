27.02.2026 | 13:32

Съдът регистрира АПС на Ахмед Доган

Новата партия ще се ръководи от четирима съпредседатели

олитическата партия „Алианс за права и свободи“ е в регистъра на политическите партии в Софийския градски съд, съобщиха днес от формацията.

Тя беше учредена от бившия почетен председател на ДПС Ахмед Доган и негови съмишленици през ноември м.г. Те бяха изгонени от движението след разрива между Доган и приближеният му Делян Пеевски, започнал в средата на 2024 г.

Досега АПС беше само наименованието на предизборната коалиция, с която лоялистите на Доган влязоха в настоящото Народно събрание през октомври 2024 г., както и на парламентарната им група. В момента АПС разполага със свой представител в служебното правителство на Андрей Гюров – депутатът Хасан Адемов, който е социален министър.

Според регистъра партията ще се ръководи от четирима съпредседатели: Танер Али, Димитър Николов, Севим Али и Хайри Садъков. Всичките, освен Николов, са народни представители.

За отбелязване е, че при разцеплението ДПС се ръководеше от двама съпредседатели – Делян Пеевски и Джевдет Чакъров, които станаха противници. Впоследствие Чакъров се отказа от битката и прекрати делото, което водеше срещу Пеевски, което позволи на лидера на „Новото начало“ да оглави еднолично ДПС.

„АПС е плод на историческата потребност в края на първата четвърт на XXI век и в началото на новото политическо време, променящо базовите вектори на световното развитие. Фундаменталните ценности на новия век отново поставят на дневен ред зачитането на правата на човека, солидарността и културната идентичност на държавите, изградена на основата на заедността в многообразието от народностни традиции“, казаха днес от новата формация за себе си.