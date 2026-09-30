30.09.2026 | 12:37

Седмата жертва: хрониката на убитите футболни босове в Пловдив

Шест убийства на хора от ръководствата на пловдивските Локомотив и „Ботев остават неразкрити. Тази нощ към списъка се добави и президентът на „канарчетата“ Илиян Филипов

Малко след 1 часа през нощта между 29 и 30 септември президентът и собственик на Ботев Пловдив Илиян Филипов беше застрелян в Пловдив. Това е станало в негов имот квартал „Христо Смирненски“ след мача на националния отбор на стадион „Христо Ботев“. Реконструкцията на този стадион неговата ПИМК спечели на търг през 2008–2009 г. Прокуратурата разследва умишлено убийство и не изключва нито една версия.

Досега черната поредица беше почти изцяло история на„Локомоти“. Тази нощ, след 19 години затишие, тя стигна до Ботев и за първи път до действащ президент на клуба. Ето хрониката на 31 години, в които изстрелите около пловдивския футбол така и не получиха отговор.

1. Георги Калапатиров – Жоро Италианеца, 6 април 1995 г.

Член на управителния съвет на Локомотив от 1993 г. Той е един от основателите на „Клуб 777“, а по-късно е представител на ВИС в Пловдив. През нощта на 6 април 1995 г. е застрелян с един куршум на Гребната база, пише dsport. Вечерта е пристигнал с автобус от София и е отведен на среща, за която не се знае с кого е била. Близки разказват, че е носел пари, с които някой е трябвало да го свали от национално издирване. И до днес полицията не знае нито кой е трябвало да получи парите, нито кой е стрелял.

2. Георги Проданов, 15 юли 1995 г.

Член на УС на Локомотив от 1994 г. Занимавал се е с брокерство и кредитиране и загива при автомобилна катастрофа. При огледа се оказва, че маркучите на спирачките са прерязани. В деня на смъртта си е пътувал от Пловдив за София, за да събере раздадени срещу лихва суми. Случаят остава неразкрит.

3. Петър Петров – Пешо Патерицата, 20 март 1998 г.

В началото на 90-те е член на УС на Локомотив заедно с Калапатиров и Николай Попов. По-късно става вицепрезидент на Ботев. Застрелян е около 20:15 ч. на ул. „Кичево“ в „Кючук Париж“, на 33-годишна възраст. Двама стрелци откриват огън по джипа му, шофьорът оцелява, а Патерицата е убит с три куршума в главата. Убийството не е разкрито. Автоматът „Калашников“ е намерен година по-късно в колата на Ганчо Въчков – Ганеца.

4. Николай Попов – Мартеницата, 1 март 2005 г.

Той е най-младият президент в историята на Локомотив. Според клубните архиви заема поста от 11 май 1994 г. до 26 април 1996 г. Сменя Николай Гигов и е сменен от Спас Гърневски. Около 21:30 ч. на 1 март 2005 г. е пресрещнат пред дома си на ул. „Коста Илиев“ 11 в „Овча купел“. Пребит е с дръжката на пистолет, прострелян е в коленете и след това в главата. Умира в „Пирогов“, без да дойде в съзнание.

През 2015 г. свидетел по делото срещу групата „Килърите“ заяви пред съда, че поръчката е минала през член на групата и че за убийството са платени 50 000 долара от пловдивски бизнесмен. Въпреки това и към 2019 г. убийствата на Мартеницата, Патерицата и Италианеца се водят неразкрити.

5. Георги Илиев, 25 август 2005 г.

През 1999 г. Илиев купува Велбъжд, а през 2001 г. клубът се обединява с „Локомотив“. През сезон 2003/2004 „смърфовете“ стават шампиони. Застрелян е пред заведението си „Буда бар“ в Слънчев бряг, около 23:30 ч. Това става само часове след като Локомотив отстранява ОФК Белград от евротурнирите. Бил е на 39 години и е ръководил ВИС-2 точно десет години. Криминалистите смятат, че убийството е свързано не с футбола, а с делата на групировката. 21 години по-късно случаят остава неразкрит.

6. Александър Тасев – Остапа, 14 май 2007 г.

Поема клуба през април 2006 г., осем месеца след убийството на Илиев, когато Локомотив е в пълна разруха, и го ръководи 13 месеца. За по-малко от два месеца изплаща всички закъснели заплати и дългове. Убит е в 10:30 ч. на ул. „Севастократор Калоян“ 16 в „Бояна“ с два куршума в главата, на 45 години. Двама мъже на мотор спират до колата му и единият стреля от упор. Разпитани са над 100 свидетели, без да се установи незаконен бизнес. Делото е спряно на 21 януари 2010 г.

„Флагман“