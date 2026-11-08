08.11.2026 | 11:11

Секс афери в ПБ! Петър Витанов крие връзка с водеща от БНТ (снимки)

Слави Василев живя в безбрачие с красавицата Елена, която му роди син през октомвр. Александър Нейчев пък има дете от репортерката на БНТ Варсен Такворян

Мая Костадинова и Петър Витанов

“Във времена на ценностна дезориентация, социална фрагментация и тежка демографска криза съхраняването на традиционното семейство не е просто въпрос на личен избор, а стълб на националната ни сигурност, идентичност и бъдеще.” Това е поантата на декларацията на парламентарната група на “Прогресивна България”, прочетена от нейния зам.-председател Слави Василев на 12 юни.

Какво лицемерие, каква високопарна патетика!

42-годишният Слави Василев живя в безбрачие с красавицата Елена, която му роди син през октомври.

Неговият партиен началник Александър Нейчев, приближен на Румен Радев, живее неофициално с много по-младата репортерка от БНТ Варсен Текворян, която през юли му роди дъщеря.

Най-страстна и скандална, но добре прикривана, е връзката между Петър Витанов, председател на парламентарната група на “Прогресивна България”, и Мая Костадинова, телевизионна водеща от БНТ, пише „Факла“. Бившите му съпартийци от БСП си спомнят добре личната драма, изживяна от Петър Витанов, докато е евродепутат (мандат 2019-2024 г.). Той изпада в нервна криза, защото съпругата му Милена, моден блогър и специалист по дигитален маркетинг, научава за интимните му отношения с журналистката. Изключително тежко се отразява семейната криза на сина му Бойко и на дъщеря му Саня. В крайна сметка Витанов решава да остане в семейния апартамент в столичния квартал “Надежда” при майката на децата си, с която има брак от 5 май 2007 г.

“Мая е жената на моя живот”, споделя Витанов пред свои колеги-депутати от управляващото мнозинство. Така той обяснява защо нейната дъщеря Бианка е нещатен сътрудник в парламента и често може да бъде видяна в кабинета му в партийния дом.

“Вярвам, че мястото на социалистите е навсякъде, където човешките права са в риск. Разделението и омразата към различните не се появяват от само себе си, а биват насаждани от политици и лидери на мнение, които са наясно с нейната разрушителна сила и начините тя да бъде употребена.”

Така защитникът на традиционното семейство Петър Витанов, заместник-председател на партия “Прогресивна България”, оправда присъствието си на Софийския прайд през 2023 г.

На долната снимка той е на един от прайдовете заедно с колежката си от БСП и евродепутатка Цветелина Пенкова, също виден поклонник на джендърската кауза.