16.07.2026 | 13:35

Шефката на „Обнови Европа“ се шокира от Румен Радев

Либералите в Европа се стреснали от "откровено антиевропейското му изявление“

Председателят на групата на „Обнови Европа“ в Европейския парламент Валери Айе, която е и близък съратник на френския президент Еманюел Макрон, заяви, че е изключително шокирана от факта, че българският премиер Румен Радев е използвал парада на 14 юли в Париж, за да направи, по думите ѝ, „откровено антиевропейско изявление“.

„Преди всичко ще ви кажа, че вчера бях в Париж. Изключително съм шокирана, че българският премиер използва парада на 14 юли – момент на европейска солидарност с много силно политическо послание, а именно че нашата колективна сигурност зависи от ангажимента на всяка страна- членка на Европейския съюз и от подкрепата за Украйна, за да направи изявление, което е откровено антиевропейско. С това свое изявление той отново изолира България от европейската динамика и от европейския ангажимент, като накърнява доверието, както към България, така и към Европейския съюз и НАТО. За мен това е сериозна политическа грешка„, казва Валери Айе пред БНР.

Министър-председателят Радев заяви, че е получил покана от президента Макрон да се присъедини към „Коалицията на желаещите“ в помощ на Украйна, но е отказал, защото, по думите му, трябва да се даде шанс на дипломацията пред оръжията.