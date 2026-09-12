12.09.2026 | 17:48

Шоколадът „Милка” се стопи, мамят с грамажа

Въпреки че е в по-малко количество, лилавата опаковка е същата, гневни са купувачите

В синхрон с постоянното намаляване на грамажа на много храни в опаковката, така любимият на деца и възрастни шоколад „Милка” не само вдигна цената си, но и вече е в по-малко количество в лилавата хартийка.

Потребители алармираха, че блокчето в опаковката вече не е 100 грама, а 90 и разбира се, цената не е променена. „Купих шоколад за детето и случайно забелязах различната цифра. Това никак не е коректно.”, разказа майка на 5-годишно хлапе.

Въпреки че 10-ина грама не са от толкова голямо значение, важен е принципът на лоялност към клиента.

Когато опаковката е една и съща, клиентът купува с очакването, че количеството e същото, като при предишни покупки. Неслучайно въпросната практика е нелоялна и е във фокуса на вниманието на европейското потребителско право.

Директива по принцип забранява „въздухът в опаковката”, което преведено означава, че не може да намаляваш количеството на продукта в една и съща разфасовка. Ако го правиш, опаковката трябва да е съобразена с грамажа и върху етикета да има изрично обозначение. У нас второто се спазва, първото – не.

Иначе тенденцията да стопяваш количеството в една и съща хартиена или фолиева обвивка си върви масово – това се прави с кроасани, бонбони, консерви, напитки и още много продукти.

При кроасаните е особено фрапантно – в огромни фолиеви опаковки се мъдрят няколко дребни кроасанчета и това определено дразни купувачите. Потребителите остават с усещането, че са измамени, дори да е с малко и това намалява доверието към съответния продукт, категорични са маркетолозите.