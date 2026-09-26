26.09.2026 | 10:01

Симона Пейчева си намери нов богат мъж след убийството на милионера Владо Загатото

Строителният бос Георги утешава бившата гимнастичка, докато МВР още не може да разкрие килърите на Янков

Бившата гимнастичка Симона Пейчева има нов партньор в живота в лицето на строителен предприемач от София. Новата връзка на грацията идва на фона на все още неразкритото от Министерството на вътрешните работи убийство на предишния ѝ приятел Владимир Янков, чието тяло бе открито овъглено след пожар в Банкя на 27 юли.

Преди броени дни двойката се завърна от луксозна почивка в Гърция. Разследването около трагичната смърт на бизнесмена разкрива, че той е бил жестоко пребит от бандити, които впоследствие са запалили дома му, за да прикрият следите от престъплението.

Въпреки първоначалните съмнения на криминалистите и проведените разпити, Симона Пейчева категорично няма отношение към тежкото престъпление. Според нейните показания интимните им отношения с починалия милионер са приключили още през пролетта, след което двамата запазили приятелски контакти. Наложило се обаче тя да бъде обявена за национално издирване от прокуратурата в София, тъй като напуснала столицата с джипа си без разрешение, за да прибере своето дете от летен лагер в Созопол.

През годините известната спортистка е споделяла живота си с редица заможни мъже от бизнес средите, припомня „Уикенд“. Преди връзката си с Владимир Янков тя е била обвързана със строителния предприемач Петко Петков, а преди него с едрия земеделски бизнесмен Йордан. Самата тя има и един официален брак с предприемача Горан Петров, от когото има син. Настоящият ѝ избор на нов спътник в живота отново е насочен към успешен строителен бос, което за пореден път доказва нейния вкус към влиятелни и финансово стабилни мъже.