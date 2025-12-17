17.12.2025 | 10:19

Обрат: Борисов и Слави няма да подкрепят редовния бюджет, ще се гласува удължителният закон

Номер на Пеевски: проектът за бюджет за 2026 на кабинета "Желязков" и на здравната каса изненадващо влязоха в програмата на парламента

Управляващите се отказаха да приемат бюджета на Националната здравноосигурителна каса, както и проектобюджета за 2026 г. ГЕРБ и „Има такъв народ“ дадоха извънреден брифинг в парламента, на който Деница Сачева и Тошко Йорданов обявиха, че двете парламентарни групи ще гласуват само удължителния закон.

Това се случва минути след като проектът за държавен бюджет за 2026 на кабинета „Желязков“ и на здравната каса изненадващо влязоха в програмата на парламента. Решението беше взето със 124 гласа „за“ от ГЕРБ-СДС, „ДПС – Ново начало“, БСП, ИТН и двама нечленуващи в парламентарни групи.

От ГЕРБ и ИТН обясниха, че това гласуване е било „политически тест“ за представителите на опозицията, за да бъде показано, че на „Продължаваме промяната – Демократична България“ не ѝ пука за увеличението на заплатите на хората.

„Направихме своеобразен политически тест за това какво се случва в НС. Макар и с тъга, но от друга страна за радост, искахме да покажем истинското лице на колегите от ПП-ДБ. Нашите парламентарни групи не бягат от отговоност, а искат да покажат едно лицемерие, което бива представнео като морален облик“, заяви Деница Сачева.

Тя посочи, че дължителният бюджет ще бъде прие най-вероятно на две четения още днес. Ние ще го подкрепим. Подкрепихме и предложението на БПС, за които приемането на редовен бюджет за страната е последователен техен приоритет