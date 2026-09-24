24.09.2026 | 16:38

Скандал! Министърът на правосъдието търси защита от слухтенето на Сарафов

Николай Найденов отрича, че иска да става главен прокурор

Правосъдният министър Николай Найденов обвини бившия главен прокурор Борислав Сарафов, че използвал достъпния му инструментариум за проследяването на срещите му в министерството и извън него. Преди това Сарафов излезе с отворено писмо до премиера, ДАНС и МВР, в което описва как министър Найденов се е срещал с кандидати за членове на Висшия съдебен съвет и се опитвал да изгради подкрепа, за да бъде избран за главен прокурор

“Тук проблемът не е личен, а институционален и като такъв следва да намери своето разрешение. Ще предприема действия за защита срещу действията на г-н Сарафов по установения от закона ред, без да използвам медиите за това“, каза правосъдният министър.

Сарафов: Найденов иска да става главен прокурор

Бившият главен прокурор Борислав Сарафов обвини правосъдния министър Николай Найденов, че се опитва да овладее следващия Висш съдебен съвет чрез предварителен подбор на кандидатите за ключовия кадрови орган. Крайната цел била настоящият министър да бъде избран за главен прокурор. Позицията на Сарафов е изразена в отворено писмо, изпратено до премиера Румен Радев, вътрешния министър Иван Демерджиев и ДАНС.

Самият Николай Найденов неведнъж обвинява Сарафов в същото, като твърди, че в неговия следователски кабинет се извършва „прегрупиране на прокуратурата“. На този фон Демерджиев и Радев неведнъж са намеквали, че прокуратурата продължава да е под контрола на Делян Пеевски.

Това е първата позиция на Сарафов, след като подаде оставка като главен прокурор и шеф на Националната следствена служба. Преди това той заемаше незаконно позицията на шеф на прокуратурата и се принуди да подаде оставка след сигнал от Иван Демерджиев.

Според Сарафов твърденията на правосъдния министър за „прегрупирането на прокуратурата“ не просто са неверни.

„Всъщност истината е диаметрално противоположна, като в конкретния случай с пълна сила е приложима поговорката „Крадецът вика: „Дръжте крадеца!“ Именно г-н Николай Найденов през последните седмици провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет, като организира срещи с тях както в своя кабинет, така и в частния офис на фирма „Ратола“, находящ се в кв. „Лозенец“ в гр. София“, казва той.

Сарафов твърди, че по негова информация целта на тези срещи била „да бъде преценена бъдещата лична лоялност на кандидатите към него“.

„Известно ми е, че редица кандидати за ВСС от професионалната квота на прокурорите са се срещали с него в това своеобразно „целуване на ръка“, като от своя страна министър Найденов е обещавал политическа подкрепа и протекции от страна на управляващото мнозинство“, твърди бившият главен прокурор, но не уточнява откъде му е информацията.

Според Сарафов по този начин правосъдният министър иска да получи уверения, че ще бъде избран за бъдещ главен прокурор.

„По изложените ми данни логистиката по този своеобразен кастинг се организира от г-н Найденов съвместно с няколко колеги от прокуратурата, които му съдействат при преценяването на готовността за лоялност на кандидатите за членове на ВСС, включително с оглед представянето на г-н Найденов пред професионалната общност и последващото му избиране за главен прокурор след структурирането на съвета“, допълва той.

Писмото завършва с призив към премиера Румен Радев да се разследват „всякакви форми на политическа корупция и търговия с влияние“. Сарафов казва, че е готов да свидетелства в рамките на бъдещо разследване.

Найденов: Твърденията са неверни

Правосъдният министър Николай Найденов отхвърли твърденията на Сарафов и напомни, че няколко пъти го е призовал да напусне сам съдебната система. Министърът казва, че ще обжалва отказа на ВСС да се произнесе по искането за уволнението на бившия главен прокурор.

“Като министър на правосъдието приемам магистрати в кабинета си в министерството. Това е част от работата ми и ще продължа да го правя. Сред тях имаше и такива, които заявиха, че са били подлагани на натиск. Никой кандидат за Висшия съдебен съвет не е получавал от мен обещания, ангажименти или искане за лоялност, нито в министерството, нито другаде“, казва Найденов.

Той казва, че не е търсил подкрепа за избор на главен прокурор, а още по-малко за себе си. “Ако г-н Сарафов разполага с данни за извършено престъпление, като следовател той добре знае реда за съобщаването му. Този ред не минава през медиите. Използваният типичен прийом за съставителите на компромати е навързването на действителни събития към изфабрикувани от тях твърдения, с цел придаване на достоверност на цялостния разказ. Фактът, че съм посещавал офис на автомобилно представителство и сервиз, където обслужвам личния си автомобил и плащам застраховки, както и фактът, че в кабинета ми в Министерството на правосъдието съм приемал магистрати, са удобно вплетени в една компроматна атака“, допълва министърът.