25.09.2026 | 16:01

Скандал в автобус:: Украинка бие български деца, а никой не се намесва (видео)

Не е ясно и дали по случая е подаден сигнал до полицията

Скандален видеоклип, разпространяван в социалната мрежа Facebook, предизвика бурна реакция сред потребителите. Кадрите са публикувани в групата „Шофьори Несебър“, а към тях авторът отправя сериозни обвинения за случилото се в автобус.

„Станах свидетел на ужасна гледка! Диес бус и М бус, до кога ще продължавате така? Кондукторката не предприе никакви мерки над украинката, която псуваше и биеше децата без причина!“, гласи придружаващият публикацията текст.

Видеото, което ние също публикуваме, показва конфликтна ситуация в автобуса. От кадрите се виждат действия, които предизвикват сериозни въпроси относно поведението на жената и реакцията на останалите присъстващи.

Какво точно се е случило?

На този етап самоличността на жената, както и пълните обстоятелства около инцидента, не са официално потвърдени от компетентните институции. Не е ясно и дали по случая е подаден сигнал до полицията.

Сериозен въпрос обаче поставя и поведението на служителя в автобуса. Според автора на публикацията кондукторката не е предприела действия, въпреки случващото се.

Коментарите под видеото вече са стотици, като реакциите варират от остро възмущение до призиви институциите да установят какво точно се е случило. Особено чувствителен е фактът, че в центъра на кадрите са деца. Именно поради това случаят предизвика и множество призиви за проверка и изясняване на обстоятелствата.