18.09.2026 | 10:45

Насилие над деца в столичен парк: Възрастен мъж се опита да удуши 12-годишно момче

Съпругата му пък биела шамари на 7-годишен малчуган и от уплахата започнал да заеква

Пореден притеснителен случай на физическо посегателство над две деца се е разиграл в столичния парк „Заимов“. По разказа на родител 12-годишно момче било повалено на земята и стискано за врата от възрастен мъж, а само на метри от него жена удряла шамари и скубела 7-годишния му приятел, предава bTV.

„Пусни детето!“ – но мъжът първоначално отказал. Грозданов веднага се затичал към мястото.

„Веднага се развиках и казах: „Пусни детето, пусни детето“. Първоначално той отказваше“, твърди Грозданов.

По думите му след случилото се 12-годишното момче било в силен шок.

„След като Славчо се изправи, беше много уплашен и това, което най-силно ме разтревожи, е, че се е напишкал – все пак 12-годишно дете“, споделя бащата.

Докато това се случвало, според Грозданов друга възрастна жена проявявала агресия към 7-годишния приятел на сина му.

„Удряше му шамари, беше го повалила също, скубеше го, биеше шамари“, разказва той.

Според бащата преди намесата на възрастните е имало спречкване между децата, но не и физическо насилие помежду им. Той поискал обяснение от мъжа защо е използвал сила срещу 12-годишното момче. Отговорът, който твърди, че получил, бил:

След инцидента била повикана полиция и на място пристигнали служители на Пето районно управление.

Децата били отведени в спешен медицински център. По думите на бащата при прегледите били установени травми – удари по лицето на 7-годишното дете и болки във врата на 12-годишното момче.

На следващия ден семейството потърсило и съдебна медицина, а впоследствие били направени консултации с детски невролог и психиатър.

Бащата разказва, че по-малкото момче било толкова разстроено, че след случилото се започнало да заеква. В момента и двете деца са добре, но семейството продължава да избягва мястото в парка, където се е разиграл инцидентът.

По предоставената информация Софийската районна прокуратура е съобщила, че след извършената проверка е установено престъпление – причиняване на лека телесна повреда на малолетно лице.

Същевременно този случай се преследва по тъжба на пострадалия до съда, поради което прокуратурата е посочила, че е в процесуална невъзможност сама да образува наказателно производство.

Семейството обмисля следващите си действия.

„Искам да стигнем до това да се докаже вината и да се даде гласност на случая, че това не е начин на решаване на подобни проблеми. Насилието никога не е начинът, особено когато е свързано с непълнолетни деца“, заявява Иван Грозданов. По думите му родителите не са получили извинение след случилото се.

Към момента няма изложена позиция на мъжа и жената, за които се твърди, че са посегнали на децата.