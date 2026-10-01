01.10.2026 | 14:23

Скандал в парламента заради изказване на Слави Василев

Острият спор се разрази по време на изслушвавето на министър Демерджиев

Остър спор между депутати се разрази в Народното събрание заради изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев и решението темата за обществените поръчки за мантинели да бъде обсъдена на по-късен етап.

Слави Василев от ПБ заяви, че случилото се в Пловдив и темата за мантинелите са две отделни теми, които трябва да бъдат разглеждани в различни моменти. По думите му днес трябва да бъде обсъден случаят в Пловдив, а изслушването за мантинелите да се проведе следващата седмица.

„Това са две отделни теми и те ще бъдат разисквани от министър Демерджиев в рамките на различни медийни потоци. Днес ще говорим за едната тема, а следващата седмица ще имаме възможност да обсъдим темата с мантинелите, която, уверявам ви, е безкрайно интересна“, заяви Василев.

Думите му предизвикаха реакция от Костадин Ангелов от ГЕРБ. „Загинал е един човек в Пловдив. Заради мантинелите загиват много хора. Надявам се, че вие не съпоставяте смъртта на един човек и не го издигате в култ за сметка на стотици загинали български граждани“, заяви Ангелов.

Той определи изказването на Василев като „цинизъм“ и го обвини, че мисли за създаването на „медийни потоци“, вместо да служи на българските граждани.

Хамид Хамид от ДПС също се включи в спора и призова председателя на парламента да не отлага изслушването на Демерджиев за мантинелите.

„Моля да оставите господин Василев да плува в медийните потоци, защото той винаги, когато излезе на тази трибуна, потичат реки от новини“, каза Хамид.

Той предложи да бъде попитан самият министър дали има нещо против изслушването за мантинелите да се проведе още днес. По думите му Демерджиев се е подготвил и има какво да каже по темата.

Хамид заяви още, че министърът може да представи информация за договорите за мантинелите и за подписалите ги министри от предишни състави на правителството.

„Подписите по договорите за мантинелите са на ваши министри, колеги. И ще го видите – ние ще го докажем“, каза той.

Асен Василев от ПП също взе отношение и призова председателя на Народното събрание да прави забележки на депутатите, когато превръщат парламентарната трибуна в „медиен поток“.

„Парламентът е тук, за да упражнява контрол над правителството, а не да бъде радиостанция, медиен поток или разпространител на фалшиви или не толкова фалшиви новини“, заяви Василев.

Той поиска да бъде наложено наказание на Слави Василев.

Станислав Анастасов също призова председателя на парламента да накаже Василев. По думите му Народното събрание „не е телевизионно студио, което режисира разни постановки“.

Анастасов се обърна и към Демерджиев, който е бил в пленарната зала, с призив сам да вземе думата и да обясни позицията си по темата за мантинелите.

„Вие сте тук. По правилник имате право по всяко време да взимате думата. Излезте и обяснете защо карате господин Василев да се излага тук и ние да му се подиграваме. Това наистина не е коректно към него“, каза Анастасов.