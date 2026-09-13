13.09.2026 | 17:51

Скандалът ескалира: Йотова е помилвала още наркотрафиканти

Лидерът на ПП Асен Василев критикува остро решенията на вицепрезидента

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев критикува вицепрезидента Илияна Йотова заради нейните решения за помилване на лишени от свобода. Според позиция на политика в социалните мрежи, на 6 февруари 2025 година е бил помилван втори наркодилър, който е рецидивист и е част от организирана престъпна група. По думите на Василев, въпросното лице има и предишна присъда за причинена смърт при пътнотранспортно произшествие.

Статистика на помилванията

Лидерът на ПП изнася данни, според които значителен процент от проявената милост от страна на президентската институция е насочен към конкретен профил осъдени.

„Освен тези два случая има общо 5 случая на помилвани, осъдени за престъпления, свързани с наркотици по чл. 354а, или за наркотрафик. 5 от общо 28 помилвани. И за тях ли е виновен някой друг?“, написа Асен Василев в профила си.

Той задава реторичен въпрос защо от всички болни затворници в болниците към местата за лишаване от свобода са избрани точно лица, свързани с разпространение на наркотични вещества.

Отговорността на институциите

Василев отхвърля категорично опитите вината за тези решения да бъде прехвърлена върху медицинските специалисти. Той прави ясно разграничение между правомощията на различните комисии, участващи в процеса.

Политикът подчертава, че медицинската комисия се произнася единствено за здравословното състояние на затворниците като цяло, без да преценява дали те са се поправили и дали има риск от извършване на нови престъпления. Комисията по помилванията, от друга страна, се назначава лично с указ.

„Преценката и решението за помилване се вземат лично от президента/вицепрезидента. Помилването е запазено само за изключителни случаи, а не за всеки болен затворник. И със сигурност не за хора, които продават смърт на децата на България“, категоричен е Асен Василев.

В края на своето изявление той отправя призив за институционална и лична доблест, заявявайки, че страната се нуждае от президентска институция с ясен морал и готовност за носене на отговорност.