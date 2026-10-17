17.10.2026 | 10:13

Славчо Мегера се измъква за убийството на Илиян Филипов?

Не са открити барутни частици по ръцете му, липсва и пистолетът, с който е застрелян транспортният бос

Арестуваният за убийството на транспортния бос Илиян Филипов рецидивист Славчо Мегеров може и да се измъкне от правосъдието.

Макар МВР шефът Иван Демерджиев да обяви увереността си в неговата вина, по ръцете на Мегера не са открити барутни частици. Пробите са взети 15 часа след екзекуцията в Пловдив при ареста му на бул. „Черни връх“ в София. До момента липсва и оръжието на престъплението, въпреки че водолази претърсиха коритото на река Марица, а полицията обискира над 10 адреса.

Разследващите издирват и втори мистериозен мъж с качулка, заснет от камерите на жилищна кооперация „Орхидея“, който драстично се различава по ръст от Мегеров. Основен свидетел на прокуратурата е бременната любовница на жертвата Людмила Рачева, която се разминала с въоръжения килър във входа, преди Филипов да бъде застрелян пред асансьора. Като мотив за престъплението се сочат финансови конфликти за милиони от нелегални залози и неуредени сметки около общата им строителна фирма „Ви Ем Резиденс“ ООД, припомня столичен таблоид.

В нощта на престъплението камери засичат червено пежо край „Пещерско шосе“, както и автомобила на Мегера, напускащ Пловдив. Срещу заподозрения засега има само косвени доказателства, което прави откриването на оръжието и втория съучастник критично за процеса. Поради опасения за сигурността ѝ, Людмила Рачева е поставена под денонощна полицейска охрана на таен адрес. Ако експертизите по дрехите не открият следи, повдигнатото обвинение за екзекуцията на собственика на ПИМК сериозно ще се разколебае.