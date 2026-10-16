16.10.2026 | 12:20

Изнасилиха 24-годишно момиче в посолството ни в Берлин

Клисарят на храма "Св. цар Борис" посегнал на българската студентка, БПЦ я обвини, че дължи 5 бона и изнудва иконома

В българското посолство в Берлин е изнасилена 24 годишна българска студентка. Българското правителство и Външно министерство прикриват случая. Шокиращата информация идва от БОЕЦ на Георги Георгиев, като данните са, че извършителят е служител на посолството с дипломатически паспорт, като в същото време е и клисар в българската църква в Берлин. Според данни от БПЦ името му е Иван Костов.

Ръководител на мисията ни в немската столица е Григор Порожанов. До момента нито един официален канал не е съобщил за гнусното криминално деяние, нито за действията на посолството. Порожанов е баща на две дъщери…

„Митрополит Антоний издава забрана за семейството на изнасиленото момиче да влизат в църквата и да се черкуват, като миряни и български граждани защото са сигнализирали полицията и са огласили случая. Според БПЦ изнасиленото момиче е опозорило посолството и църквата, като е сигнализирала немската полиция. Трябвало е да си мълчи.

Вчера на протеста пред президентството Георгиев Георгиев от БОЕЦ огласи първите данни. Той разполага и с видеоматериали, документи, снимки и кореспонденция, свързана с шокиращия случай.

„Радев мълчи, Йотова мълчи, Данийл мълчи – всички кремълски миротворци мълчат! Те защитиха руския патриарх от санкции, а Ани кой ще защити?

Още един детайл в аванс – българските власти в посолството са забранили на немската полиция, която се отзовава по сигнала на изнасилениото момиче да извърши оглед и разследване на местопрестъплението! Призоваваме гражданите за максимално споделяне и натиск!“, оповестяват от движението на Георгиев.

Става въпрос за църковен служител в катедралния храм „Св. цар Борис Покръстител“ в Берлин, на улица Херманщрасе 88, където е и седалището на дядо Антоний.

Тази сутрин от БПЦ обаче изпратиха съобщение, че имали различна информация за случилото се в Берлин:

„Във връзка с публичните изявления на архимандрит Никанор Мишков, в които се твърди, че клисар при Българската православна църковна община в Берлин е изнасилил 24-годишна студентка, считаме за необходимо да заявим следното:

Към настоящия момент не разполагаме с официално потвърдена информация от компетентните германски органи – германския съд, която да установява извършено изнасилване. Поради това намираме за недопустимо подобно тежко обвинение да бъде представяно публично като безспорно доказан факт.

Разбираме сериозността на всяко твърдение за посегателство срещу личността и подчертаваме, че всяко подобно съобщение следва да бъде проверено от компетентните органи. Същевременно никой няма право да подменя установяването на истината с публични присъди, внушения и категорични квалификации, които могат да нанесат непоправими вреди върху човешкото достойнство и доброто име.

Съществуват данни за предхождащ финансов спор между Иван Костов (явно името на клисаря – б.р.) и момичето, отправило обвиненията. По налични документи – банкови преводи, момичето дължи на Иван Костов сумата от 5000 евро. В този контекст са възникнали и съмнения за евентуален опит за изнудване, които следва да бъдат проверени по надлежния ред.

Тези обстоятелства не бива да бъдат премълчавани, когато се представя случаят пред обществеността, но и те следва да бъдат оценявани въз основа на доказателства.

Особено обезпокоително е, че архимандрит Никанор Мишков разпространява категорични твърдения за тежко престъпление и ги използва в полемика с други лица и медии.

Подобен подход поражда основателни въпроси относно отговорността, с която публичните личности боравят с непотвърдена информация.

Призоваваме към сдържаност, отговорност и уважение към закона. Истината трябва да бъде установена от компетентните органи, а не чрез публични обвинения и идеологически противопоставяния.

Настояваме случаят да не бъде използван за уронване на авторитета на Българската православна църква и на нейната община в Берлин, преди да са изяснени всички относими обстоятелства.

Нашата позиция е принципна. Всяко действително престъпление трябва да бъде разследвано, всяка жертва има право на защита, а всеки обвинен има право на справедлив процес и презумпция за невиновност.

Правдата не се установява чрез гръмки обвинения, а чрез факти, доказателства и законност“, пише дядо Антоний, без да уточнява какви са тези задължения, натрупани от момичето.