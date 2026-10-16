16.10.2026 | 9:45

Путин: В Украйна трябваше да помислят преди да удрят рафинериите ни. Ние отвърнахме, а там вече пищят

Киев не трябваше да започва атаките срещу руската енергетика и търговска инфраструктура, без да обмисли последствията, заяви руският президент

Киев не трябваше да започва атаките срещу руската енергетика и търговска инфраструктура, без да обмисли последствията, заяви Владимир Путин.

Руският президент посочи, че Москва отговаря с удари по украински енергийни обекти и центрове за обработка на данни, след които украинските власти търсят помощ от чуждестранните си поддръжници, за да бъде спряна Русия. „Там вече пищят“, каза той пред форума на „Деловая Россия“. Президентът коментира и атаките срещу руски нефтопреработвателни заводи от предишния ден. Според него е имало попадения, но те не са причинили съществени щети.

Путин участва във форума чрез видеовръзка и направи коментара си в отговор на съоснователката на Wildberries Татяна Ким, която постави въпроса за украинските удари срещу складовете и инфраструктурата на компанията.

Ким благодари на правителството за предоставените данъчни отсрочки и облекчения при контролните проверки. По думите ѝ компанията е успяла за няколко месеца да реорганизира работата си, така че последиците от атаките да не се отразят на крайните потребители.

Руският президент заяви, че е запознат с проблемите както на Wildberries, така и на другата голяма платформа за електронна търговия Ozon. Той призна, че руските власти е трябвало да предвидят възможността за подобни атаки, но не са очаквали противникът да прибегне до тях.

Според Путин след руските ответни действия Киев се обръща към чуждестранните си поддръжници с искане да повлияят на Москва и да я спрат. Той свърза този коментар както с ударите по енергийни обекти, така и с атаките срещу инфраструктурата на електронната търговия.

„Те направиха първата стъпка. Ние започнахме да отговаряме“, заяви Путин. В продължението на изказването си той посочи украинската енергетика и центровете за обработка на данни сред обектите на руските удари.

„Те започнаха. Не трябваше да започват“, добави президентът и заяви, че преди подобни действия е трябвало внимателно да бъдат преценени последствията.

Отделно от неговото изказване РБК съобщава, позовавайки се на руското Министерство на отбраната, че при масирания удар на 14 октомври са били атакувани обекти на енергийната и комуникационната инфраструктура в Украйна. Сред посочените цели са центърът за обработка на данни „АТМ Укрсиббанк“, Дарницката ТЕЦ и Киевската ТЕЦ-5. Това е информация на руското военно ведомство, а не списък с обекти, изброени от Путин.

Президентът коментира и атаките срещу руски нефтопреработвателни заводи от предишния ден. Според него е имало попадения, но те не са причинили съществени щети.

На 14 октомври вицепремиерът Александър Новак съобщи за атаки срещу две рафинерии — в Саратовска и Рязанска област. На следващия ден руското Министерство на отбраната заяви, че между 4 и 7 часа сутринта е била предприета нова масирана атака срещу рафинерията в Рязан с безпилотни апарати и крилати ракети „Фламинго“. Ведомството съобщи за пожар, който обясни с паднали отломки от дронове. Губернаторът Павел Малков също потвърди възникването на пожар в предприятието.

Икономическата част на форума беше посветена на инвестициите и условията за работа на руския бизнес. Във встъпителното си изказване Путин постави задача за нов инвестиционен цикъл с повече вложения в иновативни компании, промишлеността, логистиката, туризма и други отрасли. Той заяви, че водещата роля принадлежи на частния бизнес, и обеща държавата да продължи да подкрепя инвестиционната активност.

В последвалата дискусия президентът поиска правителството и Централната банка да проучат предложенията за привличане на дългосрочен частен капитал. При обсъждането на електронната търговия той посочи големите данни и изкуствения интелект като предимство за руските компании. Като пример даде възможността тези технологии да проследяват отделните стоки и да подпомагат контрола върху търговията.