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24.10.2026 | 10:36
Случаят „Колтуклиева“: Арогантността на НСО и стандартите в журналистиката (видео)
Бруталната реакция на служителите на НСО срещу авторката на ПИК отново повдига въпросите за съществуването на самата служба

Преди месец и половина президентът Илияна Йотова поздрави служителите на Националната служба за охрана (НСО) по случай 147-ата годишнина от създаването на НСО. Този поздравителен адрес не влезе в националните медии, но НСО получи своя шанс за печална слава след бруталната реакция на служител на Националната служба за охрана (НСО) в четвъртък вечерта пред централата на „Прогресивна България“ в София срещу служителката на ПИК Соня Колтуклиева.

Какво се случи

Инцидентът стана, докато председателката на парламента Михаела Доцова напускаше централата на управляващата партия на столичния булевард „Христо Ботев“. Тя беше пресрещната от Колтуклиева с въпрос защо парламентарната група на ПБ два пъти отлага изслушвания за помилвания от вицепрезидента Илияна Йотова наркотрафикант Огнян Атанасов. Доцова не отговаря и влиза в служебния си автомобил, след което служител на НСО затваря вратата ѝ и тръгва към другата кола от ескорта. Тогава Колтуклиева се спуска, отваря вратата на колата и протяга включен за запис телефон през нея. Служител на НСО се връща и я изблъсква. Колтуклива пада възнак и остава да лежи на тротоара. Колата на Доцова потегля с обратен завой с включени сигнални светлини. Втората кола я последва.

Всичко това става ясно от запис, тъй като колега на Колтуклиева от ПИК снима през цялото време, дори когато тя лежи на тротоара. Извикана е линейка, която е откарала Колтуклиева до Военномедицинска академия, където тя е прегледана и освободена за домашно лечение. Малко по-късно тя обяви, че е с контузия на рамото и сътресение.

Тази случка провокира диаметрално противоположни реакции в социалните мрежи, където темата се превърна в централна, както в някои телевизии. От едната страна, тръгнаха коментари, че ако някой в САЩ се опита да отвори вратата на колата на „охраняемо лице“, той просто няма да остане жив, защото ще бъде застрелян на място. Други опонират, че е абсолютно недопустимо да се поваля на земята или блъска журналист. (А и който и да е.)

„Не можеш да удряш, блъскаш и унижаваш една жена журналистка, при това възрастна, и след това да си тръгнеш, докато тя лежи в безсъзнание на тротоара“, коментира лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

Лош закон, но закон

В контекста на коментарите е важно какво казва Законът за НСО. В чл. 13 от него пише, че основните функции на Националната служба за охрана са:

1. прогнозиране и разкриване на заплахи за безопасността на охранявани лица и обекти;

2. предотвратяване и пресичане на посегателства срещу охраняваните лица и обекти; 3. осигуряване безопасността на охраняваните лица в местата на тяхното пребиваване, както и по време на придвижването им; 4. осигуряване безопасността на охраняемите обекти;

5. осигуряване в пределите на своята компетентност на организацията и функционирането на специалните комуникации на охраняваните лица;6. осигуряване защита на охраняваните лица и охраняемите обекти при бедствия, при положение на война, при военно или друго извънредно положение.

Иначе казано, сред останалите задачи на служителите на НСО е и да предпази „охраняемия обект“, в случая председателката на парламента.

Защо реакцията му е така непремерена трябва да установи разследването, както и защо (и дали) е допуснато някой да застраши сигурността на Доцова. Сигурно някъде в инструкциите на НСО, които са секретни, е записано и че при заплаха охраняемото лице трябва да бъде веднага изведено от мястото на инцидента. Поне така е на теория, а и това обяснява оттеглянето на ескорта от мястото. (Което се сочи като оправдание за Михаела Доцова защо е оставила блъсната жена да лежи на тротоара. При очевидна липса на емпатия, морален и политически инстинкт, разбира се.

Политическата употреба

Заваляха искания за оставки, президентът поиска оставката на шефа на НСО Емил Тонев, който на свой ред заяви, че е готов да я подаде. От опозицията пък искат оставката на шефката на парламента Михаела Доцова, събират се необходимите 80 подписа на депутати и за свикване на извънредно заседание на Народното събрание за целта. Гардът от НСО Мартин Варадинов, който изблъска Колтуклиева, беше арестуван с белезници, а прокуратурата е образувала досъдебно производство по случая. В НСО тече вътрешна проверка. Доцова се извини, но като че ли това прозвуча неубедително.

В контекста на предизборната кампания тази случка тепърва ще провокира всякакви реакции. Вече се появиха дори коментари, че инцидентът нарочно е бил провокиран, за да дискредитира управляващите.

Според чл.7 от Закона за НСО „президентът на републиката осъществява общо ръководство и контрол върху дейността на Националната служба за охрана“. Илияна Йотова, която в момента е държавен глава, обаче е и кандидат за този пост в изборите в неделя и води в надпреварата. Може би за да неутрализира щетите от инцидента, тя поиска и получи оставката на ген. Емил Тонев, който минава за човек, ползващ се с доверието на премиера Румен Радев.

За стандартите и личното пространство

А всъщност дължимият разговор е за стандартите на поведение и упражняване на професия, които в България вече никой не зачита – нито институциите, нито обществото. То отдавна загуби критерии за дължимото поведение както на политиците, на представителите на институциите, включително и за стандартите на упражняване на журналистическата професия. А когато нямаш критерии, не разполагаш и с възможност за адекватна оценка. И затова вълненията в медиите и социалните мрежи ще продължават.Колтуклиева от години нарушава журналистическите стандарти и правилата за етично поведение въобще. Агресивното, грубо и нахално поведение не е журналистика, нито манипулативните писания. Но това се толерира от властите, докато медията, в която тя работи – ПИК, фабрикуваше унизителни компромати за опонентите от опозицията. Самите политици пък легитимират сайта, в който работи, като охотно дават интервюта за него, защото го употребяват непрекъснато като пощенска кутия.

Според Европейския съд за правата на човека в Страсбург политиците и публичните личности имат значително по-ниска степен на защита на личното си пространство в сравнение с другите граждани по отношение на тяхната публична функция. Дали обаче това позволява да отвориш вратата на автомобила на охранявано лице и да набуташ микрофона в лицето му, като зададеш въпрос, е, меко казано, съмнително.

Арогантността на НСО

Законът за НСО беше приет през 2015 г. с гласовете на ГЕРБ, ДПС и АПС. Сега лидерите на първите две партии, които повече от десетилетие ползват екстра услугите на службата, поискаха оставката на нейния началник. Самият закон пък беше написан от самата НСО и многократно беше критикуван за прекомерните правомощия, които служителите получават.

Случката е само потвърждение, че няма ясни стандарти как трябва да действа един гард от НСО в подобни случаи. Не как действа охраната на президента на САЩ, а служителите на българската Национална служба за охрана. Допустимо ли е охраната на парламентарната шефка да изблъска човек, който очевидно не представлява заплаха за „охраняваното лице“, по начин, който застрашава живота на „неутрализирания“. Колтуклиева не е непознат човек, тя е публична личност и щетите, които би могла да нанесе на Доцова, са само етични, но не и физически. Но пък агресивното й поведение би трябвало да бъде повод за подозрение. Точно затова е логичен въпросът защо подстъпът към вратата на колата е оставен свободен за достъп.

Иначе това далеч не е първият случай, когато службите се държат като мутри. На 28 август т.г. например журналистката и активистка Гергана Петрова бе задържана от МВР по сигнал на НСО по време на посещение на премиера Румен Радев в Струмяни. Преди това кола на НСО, в която се возеше Кирил Петков като премиер, участва в катастрофа, при която загина човек, още по-преди държавни гардове нападнаха лидера на „Да, България“ Христо Иванов в парк „Росенец“ и т.н.

Защо ни е НСО

Всъщност въпросите са много повече. Защо председателката на парламента се движи с ескорт от две коли и няколко гардове за сметка на данъкоплатеца. Защо въобще държавата поддържа НСО – тази тема се повдига от години и все безуспешно. Според Закона за НСО охрана и транспорт от службата ползват над 60 номенклатурни длъжности в държавата. Бюджетът на НСО за тази година е 60 милиона евро и всяка година нараства.НСО е наследник на Пето управление на Държавна сигурност – Управление за безопасност и охрана (УБО), а не на създадената преди 147 години Първа софийска конна сотня, която служи за личен конвой и охрана на княз Батенберг. УБО се е грижело за охраната, битието, продоволствието, почивките, снабдяването с хранителни продукти на комунистическата върхушка по времето на социализма. То е било толкова важно за БКП, че служителите на УБО, освен че са се ползвали с всички възможни привилегии, са получавали и 20% по-високи заплати от останалите служители на ДС.

Според едно мащабно проучване подобни специализирани органи за охрана на държавници има само в бившите социалистически държави. В останалите страни от Западна Европа те са звена към вътрешните министерства или жандармериите. И това е логично, тъй като НСО в основната си дейност ползва логистичната подкрепа за охрана и транспорт именно на органите на полицията и вътрешното министерство.

Със сигурност обаче темата няма да намери разрешение и в настоящия дебат. Защото въпросът за съществуването на НСО е в ръцете на тия, които се възползват от нея, а в България политическият морал не включва отказ от привилегии. Парадоксално е, но случаи като този с Колтуклиева дава аргументи за съществуването на НСО.

Но пък поне обществото научи името на председателя на парламента Михаела Доцова.

Йово Николов, Мирела Веселинова, Капитал
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