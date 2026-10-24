Случаят „Колтуклиева“: Арогантността на НСО и стандартите в журналистиката (видео)

В контекста на предизборната кампания тази случка тепърва ще провокира всякакви реакции. Вече се появиха дори коментари, че инцидентът нарочно е бил провокиран, за да дискредитира управляващите.

Според чл.7 от Закона за НСО „президентът на републиката осъществява общо ръководство и контрол върху дейността на Националната служба за охрана“. Илияна Йотова, която в момента е държавен глава, обаче е и кандидат за този пост в изборите в неделя и води в надпреварата. Може би за да неутрализира щетите от инцидента, тя поиска и получи оставката на ген. Емил Тонев, който минава за човек, ползващ се с доверието на премиера Румен Радев.

За стандартите и личното пространство

А всъщност дължимият разговор е за стандартите на поведение и упражняване на професия, които в България вече никой не зачита – нито институциите, нито обществото. То отдавна загуби критерии за дължимото поведение както на политиците, на представителите на институциите, включително и за стандартите на упражняване на журналистическата професия. А когато нямаш критерии, не разполагаш и с възможност за адекватна оценка. И затова вълненията в медиите и социалните мрежи ще продължават.Колтуклиева от години нарушава журналистическите стандарти и правилата за етично поведение въобще. Агресивното, грубо и нахално поведение не е журналистика, нито манипулативните писания. Но това се толерира от властите, докато медията, в която тя работи – ПИК, фабрикуваше унизителни компромати за опонентите от опозицията. Самите политици пък легитимират сайта, в който работи, като охотно дават интервюта за него, защото го употребяват непрекъснато като пощенска кутия.

Според Европейския съд за правата на човека в Страсбург политиците и публичните личности имат значително по-ниска степен на защита на личното си пространство в сравнение с другите граждани по отношение на тяхната публична функция. Дали обаче това позволява да отвориш вратата на автомобила на охранявано лице и да набуташ микрофона в лицето му, като зададеш въпрос, е, меко казано, съмнително.

Арогантността на НСО

Законът за НСО беше приет през 2015 г. с гласовете на ГЕРБ, ДПС и АПС. Сега лидерите на първите две партии, които повече от десетилетие ползват екстра услугите на службата, поискаха оставката на нейния началник. Самият закон пък беше написан от самата НСО и многократно беше критикуван за прекомерните правомощия, които служителите получават.