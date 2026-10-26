26.10.2026 | 14:42

Стефания Колева разби семейството на Деян Ангелов

Актьорът е седем години по-млад от нея

Стефания Колева направи показно как 53-годишна жена може да оплете по-млад мъж, при това милионер, без да й мигне окото. Тя е успяла да разведе колегата си Деян Ангелов – брат на Дарин Ангелов от панела на Гала, и да заживее с него, пише в. „Уикенд”. Той има двама синове от доскорошната си съпруга Петя.

Бракът на Деян Ангелов с Петя, която е пиар по професия, се смяташе за един от най-стабилните в средите на шоубизнеса у нас. Двамата са женени още от 2010 г., а той винаги е твърдят, че щом я видял за първи път, веднага разбрал, че това е жената за него. Предложил й брак още на 5-ия месец, след като се запознали, а на 10-ия вече очаквали първия си син. На сватбата им тя била бременна в 6-ия месец, а скоро след първото дете дошло и второто – също момче.

Петя работи като пиар в столичен театър, докато Деян е актьор в Народния открай време, но не от това е станал милионер. Заедно с брат му ръководят строителна фирма и печелят луди пари от тази дейност. Деян обаче, за разлика от Дарин, има участие и в много други компании. Сред тях са фирма за търговия с торове, зърно и други земеделски продукти, фирми за търговия с недвижими имоти, съдружник е на Захари Бахаров в компанията „Артвент”, която продуцира най-касовите представления и концерти на родни изпълнители в последните години, участва и в ръководството на школа по театър и клуб по бокс. Като теглиш чертата на всичките му дейности, се чудиш кога му остава време да се подготвя за ролите си, които не са никак малко.

Макар че Дарко е по-популярният от двамата братя-близнаци, той като по-често се показва по телевизията, Деян е по-богатият и Стефания Колева със сигурност знае това, тъй като от години познава и двамата покрай работата си в Народния театър, където и те са на щат.

Актрисата дори е учредила собствена фирма, в която неин съдружник е новият й любим, показа проверка на „Уикенд”. Това е станало още преди 3 години, от което следва, че явно не от вчера се увърта около него. Явно в началото са криели връзката си, маскирайки я като делови отношения.

Говори се, че Колева открай време си пада по мъже с пари и че скромността не е от силните й черта.

Точно обратното – набележи ли си мъж, не се спирала пред нищо, докато го получи. Така била и с всички големи цели в живота си. Навремето успяла дори да влезе в класа на Стефан Данаилов в НАТФИЗ, освобождавайки се от всякакви задръжки. Била приета да учи актьорство за куклен театър, но в края на първата година от обучението си просто отишла при Мастера и му казала, че трябва да я вземе в класа си, за да стане драматична актриса. Явно е била много убедителна, понеже той наистина я взел.

Деян и Дарин също са негови ученици, но от следващ випуск. Додо е 7 години по-млад от Стефания. Разликата във възрастта между двамата обаче почти не личи, тъй като тя много държи на външния си вид и го поддържа грижливо, прилагайки най-високите постижения на науката и практиката в тази област.