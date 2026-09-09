09.09.2026 | 20:22

Строителният министър или лъже, или не познава евродирективата за тол таксите

Никой не забранява винетките, обявиха пътни експерти, които обвиниха Иван Шишков, че е заблуждава премиера Румен Радев

Министърът на регионалното развитие Иван Шишков стресна вчера собствениците на леки коли, че от 2030 г. и те ще трябва да плащат тол такси, каквито в момента се дължат само за тежки камиони и автобуси. Той обясни тази промяна с евродиректива, която задължавала всички страни в ЕС до три години да заменят напълно винетките с тол такси, тоест с плащане за изминати километри, което за много шофьори би се оказало сериозен разход. Оказа се, че архитект Шишков чете директивата на ЕС както дявола – евангелието.

„Твърдението, че от 2030 г. Европейският съюз ни задължава да въведем километров тол за всички леки автомобили по първокласната и магистралната мрежа, категорично не отговаря на истината. МРРБ и регионалният министър лансират в общественото пространство невярна информация, манипулативно използвайки европейското законодателство като параван за бъдещи национални решения“, обяви Институтът за пътна безопасност (ИПБ). И дава следната информация по темата:

Директива (ЕС) 2022/362 ясно разграничава правилата за тежките и за леките автомобили. В нея НЯМА задължение за въвеждане на тол за леки коли.

За леките автомобили (категории M1 и N1) държавите членки не са длъжни да преминават към километров тол, електронните винетки (таксуване за определен период време) остават напълно законни и след 2030 г.

Само за тежкотоварните превозни средства – над 3.5 тона, ще е задължително тол таксуване по основната трансевропейска мрежа (TEN-T).

Европейската комисия ясно посочва, че изискването за премахване на винетките се отнася само до тежките превозни средства, докато за леките автомобили член 7а от Директивата позволява запазването на винетната система. ЕК отбелязва, че страните членки могат да въвеждат „екологична диференциация“ за леките коли, тоест по-скъпи винетки за по-замърсяващите автомобили, но това е опция, а не задължение.

Експертите на ИПБ са категорични – ако винетките за леките коли бъдат заменени с тол такси, това ще е изцяло политическо и икономическо решение на българското правителство, а не изискване на ЕС.