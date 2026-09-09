09.09.2026 | 21:08

ЦСКА взе Суперкупата в зрелищен мач срещу „Левски“

Христо Янев беше изгонен в (може би) последния си мач начело на "червените"

ЦСКА изигра един от най-силните си мачове от началото на новия футболен сезон и победи категорично „Левски“ в мача за Суперкупата на България. Носителят на националната купа разби шампиона с 4:2 пред около 25 000 зрители на ст. „Васил Левски“, след като на почивката изоставаше в резултата.

„Сините“ откриха в 40-ата мин. след далечен изстрел на Сержиньо, насочен неспасяемо в долния десен ъгъл на вратата, пазена от Фьодор Лапоухов. През второто полувреме обаче „червените“ наложиха тотална доминация и реализираха четири поредни попадения – два пъти се разписа Жоел Зварц (49, 70), Стефано Сенси вкара от дузпа в 65-ата, а Алдаир си вкара автогол в 89-ата.

Първите два гола на ЦСКА дойдоха след намеси на VAR, които и двата пъти правилно отмениха отсъдени засади в хода на атаките. Видео асистентите се намесиха и дълбоко в добавеното време, когато също справедливо присъдиха 11-метров наказателен удар за „Левски“, от който Евертон Бала оформи крайната разлика в 94-тата минута.

Най-нажеженото столично дерби не се размина и без обичайното напрежение, довело до общо три червени картона. В 81-вата мин. директно бяха изгонени капитанът на „сините“ Кристиян Димитров и халфът на „армейците“ Макс Ебонг, след като и двамата си позволиха да раздават правосъдие с шамари.

В добавеното време директен червен картон получи и треньорът на ЦСКА Христо Янев заради поредното си нахлуване на терена – в случая от радост след четвъртия гол в противниковата врата. Това може би беше последното действие за наставника начело на „червените“, след като вчера той обяви, че след мача с „Левски“ напуска поста. „Може би“, защото днес се появиха спекулации, че специалистът може и да размисли при положителна развръзка на двубоя.

Това е общо 5-а Суперкупа във витрината на клуба от Борисовата градина и първа след 15-годишна пауза. Предишните четири триумфа на ЦСКА в двубоя са от 1989, 2006, 2008 и 2011 г.

Рекордьор по брой спечелени трофеи е „Лудогорец“ с 9 (2012, 2014, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025). „Левски“ е на трето място във вечната класация с 3 отличия (2005, 2007, 2009).