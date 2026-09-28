28.09.2026 | 16:22

Свидетели разкриха скандални подробности за ареста на Бойко Борисов

Главният секретар на МВР е държан в неведение, а градският прокурор питала полицаите "какви ги вършат", стана ясно по делото срещу Кирил Петков

Бившият главен секретар на МВР, а сега депутат от „Прогресивна България“, Петър Тодоров, не е знаел предварително за ареста преди четири години на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, партийния пиар Севделина Арнаудова и бившия финансов министър Владислав Горанов. Това каза пред Софийския градски съд Явор Симов, който ръководеше пресцентъра на МВР, когато министър беше Бойко Рашков, предава БНР.

Градските магистрати гледат делото за задържането на лидера на ГЕРБ, по което подсъдим е бившият премиер Кирил Петков.

Бившият лидер на ПП застана пред съда за това, че като министър-председател е извършил длъжностни престъпления – на 17 март 2022 г., е разпоредил на началник и на заместник-началник на отдел „Разследване и методическо ръководство по разследването“ при Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), както и на главен разследващ полицай в отдела, да извършат действия в разрез със закона във връзка със задържанията на лидера на ГЕРБ, бившия финансов министър и пиара на партията.

Самият Кирил Петков не се признава за виновен.

Бившият шеф на пресцентъра на МВР цитира пред съда думи на Петър Тодоров – ден след арестите: „Как го правите, без да ми бъде докладвано на мен?“, предаде БНР.

Симов заяви, че и самият той научил за акцията в домовете на Борисов, Арнаудова и Горанов след началото ѝ.

Под клетва Явор Симов разказа, че на 17 март 2022 г. към 19.30 часа бил извикан в Министерския съвет и при влизането му в премиерския кабинет бившият премиер Кирил Петков и бившите министри на финансите и вътрешните работи – Асен Василев и Бойко Рашков, извикали „приповдигнато“ в един глас, че Борисов е арестуван.

Симов твърди, че първото прессъобщение, в което като задържана се споменава и Менда Стоянова, както и че става дума разследване на Европейската прокуратура, му било издиктувано лично от Асен Василев. По думите му, бившият финансов министър и експремиерът Петков настоявали на лидера на ГЕРБ да бъде поставени белезници, защото „българският народ иска да види Бойко Борисов с белезници“, цитира ги той.

След намесата на самия Явор Симов, с когото се съгласил и Бойко Рашков, бившият вътрешен министър предал на някого по телефона да каже на полицейските служители в Банкя, че „ако няма предпоставки по закон, белезници да не се слагат“.

Пак по думите на Симов, месец преди арестите темата била обсъждана в кабинета на Кирил Петков. Говорело се, че Борисов има сакове с пари в Банкя и в манастири, като активен в разговора бил медиен съветник на експремиера, чието име той не си спомни.

Освен Явор Симов, показания по делото даде и Иван Маджаров, разследващ полицай, присъствал на 17 март 2022 г. при задържането на Бойко Борисов. Той разказва, че бившият градски прокурор на София Илиана Кирилова останала крайно изненадана от действията на МВР на 17 март 2022 г., когато беше арестуван бившият премиер Бойко Борисов. Когато на следващия ден прокуратурата била уведомена официално за арестите на Борисов, бившия финансов министър Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова от ГЕРБ, Илиана Кирилова реагирала с: „Какво правите, какви ги вършите, бе, момчета?“.

Делото продължава на 27 октомври, когато показания ще дават бившият главен секретар на МВР Петър Тодоров и шефът на НСО Емил Тонев.