12.09.2026 | 21:43

Тежък удар за Копривленски в Токио: Тулаев го нокаутира във втория рунд

Бургаският шампион от K-1 WORLD MAX 2024 отпадна още на 1/8-финалите, руснакът приключи двубоя след серия от тежки леви крошета

Стоян Копривленски отпадна още на старта на K-1 WORLD MAX 2026 в Токио, след като руснакът Владимир Тулаев го нокаутира във втория рунд на двубоя от 1/8-финалната фаза в категория до 70 кг.

Официалният протокол на K-1 фиксира края на срещата на 2:16 минути от втората част. За бургазлията това бе тежко прекъсване на новия поход към трофея, който той спечели през 2024 г. Тулаев продължава напред в турнира след един от най-категоричните резултати в тази част от програмата.

Проблемите за българина започнаха още в първия рунд, когато Тулаев намери точния момент за контраатака с ляво кроше и прати Копривленски в нокдаун. Снайпера успя да се изправи и да продължи, но попадението промени хода на двубоя и принуди бургазлията да търси по-агресивно развитие. Руснакът остана спокоен, изчака грешките и продължи да атакува със силната си лява ръка. Така натискът върху Копривленски се увеличи с всяка следваща размяна.

Втората част се превърна в най-тежкия период за българския боец. Тулаев отново намираше целта с леви крошета, а Копривленски няколко пъти се оказа на пода след чисти попадения. Между боксовите комбинации руснакът включи и ритници, с които не позволи на съперника си да възстанови ритъма и дистанцията. След поредния тежък удар реферът прекрати двубоя и присъди победата на Тулаев с нокаут.

Копривленски влезе в турнира с огромен авторитет в Япония. През 2024 г. той спечели K-1 WORLD MAX след изключителен турнир, в който записа три победи в един ден и донесе едно от най-големите отличия в историята на българския кикбокс. Година по-късно стигна до полуфиналите, където водеше срещу Дарил Вердонк в първите два рунда, но нидерландецът стигна до обрат с нокаут 47 секунди след началото на третия. Самият двубой впоследствие беше избран от K-1 за най-добър мач на 2025 г.

Тулаев пристигна в Токио като победител от руския квалификационен турнир на K-1 WORLD MAX 2026 и с репутация на опасен нокаутьор. 26-годишният боец е роден в Алмалик, Узбекистан, но се състезава за Русия и представя Makeev Team. Преди срещата с Копривленски официалната му статистика беше 15 победи в 18 професионални двубоя, пет от които с нокаут. Той има и титла от турнира на Kunlun Fight до 70 кг, както и медали от европейски първенства на IFMA.

Копривленски беше изведен от ринга след тежкия край на двубоя, но към този момент няма официално съобщение от K-1 или от неговия екип за сериозна контузия. Затова всякакви оценки за здравословното му състояние остават преждевременни до информация от самия състезател, треньорите му или организаторите. Официалният резултат остава нокаут за Владимир Тулаев във втория рунд на 2:16 минути. Загубата прекратява участието на бургаския шампион в тазгодишния турнир до 70 кг.