30.08.2025 | 10:38

Тежка прокоба над семейството на Никола Бургазлиев! След инцидента майка му получила инсулт, а сестра му…

Фамилията е покрусена от страшни новини в рамките на няколко дни

Зловеща серия от събития се стоварва над семейството на 18-годишния Никола Бургазлиев от Несебър – младежът, който на 14 август с АТВ помете петима души на тротоара в Слънчев бряг. Денят, в който гумите на машината премазаха малкия 4-годишен Марти и изпратиха майка му Христина в мозъчна смърт, ще остане завинаги белязан не само за пострадалите, но и за целия род на Бургазлиеви.

Малчуганът още е в кома, трагедията с майка му се разгръща на фона на протести и обществен гняв .

В петък на 22 август хиляди се събраха пред Съдебната палата в Бургас, където протестираха срещу решението на съдия Никола Дойчев от РС-Несебър, който наложи на Бургазлиев мярка за неотклонение „домашен арест“, вместо да го остави зад решетките още от деня на сблъсъка. Въззивната инстанция обаче не беше така благосклонна към обвиняемия и го прати в ареста. Съдия Ангел Гагашев от Бургаския окръжен съд прецени, че 18-годишният несебърлия трябва да бъде в ареста, а предвид състоянието на пострадалите Прокуратурата реши да преквалифицира обвинението – в причиняване на тежка телесна повреда или дори на смърт. Тогава стана ясно, че Бургазлиев е заплашен с от 15 до 20 години затвор.

Във вторник излезе експертизата на Никола Бургазлиев, която отчете, че в кръвта и урината на момчето има следи от марихуана. Във вторник излезе експертизата на Никола Бургазлиев, която отчете, че в кръвта и урината на момчето има следи от

„Експертизата не борави с условности, тя е категорична относно наличието на въпросното наркотично вещество или по-скоро неговата активна съставка – тетрахидроканабинол„, посочи окръжният прокурор Георги Чинев.

Това означава, че правната квалификация на обвинението отново ще бъде променена – в умишлено причиняване на тежка телесна повреда и със сигурност Бургазлиев ще бъде пратен за дълго време в затвора.

По време на мирния протест пред Съдебната палата в Бургас близки на 4-годишния Марти и майка му Христина изразиха съмнение, че родителите на обвиняемия може да повлияят на процеса, тъй като са служители на Областната дирекция на МВР. Бащата на Никола – Георги Бургазлиев е полицай в РУ-Несебър, а майка му Роса Ралева – разследващ полицай към отдел „Криминална полиция“ на същото районно управление.

Справка на медията ни установи по-точно, че Георги Бургазлиев е оперативен служител и не заема шефско място, както твърдяха протестиращите. Той отговаря за инструктажите на редовите полицаи и тези, които са командировани по морето. Занимава се и с документацията по отпуските и болничните дни на органите на реда в РУ-Несебър. Това на практика означава, че едва ли думата му ще бъде чута или взета под внимание, за да повлияе на разследване с толкова голям риск.

На фона на тази мрачна картина се разкрива личната трагедия на семейството. Майката на Никола – Роса Ралева, не издържа на напрежението и получава тежък инсулт още на 14 август. Днес тя продължава да лежи в болница на системи, съсипана е както от здравословни проблеми, така и от позора, който застигна детето й. Тя дори не е успяла да зърне сина си, отведен в ареста веднага след удара. Това каза за Флагман.бг близка нейна приятелка.

„Здравословното й състояние като цяло не е добро. Тя е много притеснителна жена. Не знам как би повлияла на разследването, след като е на системи. През последните месеци няколко пъти пуска отпуск, за да пътува до София по медицински причини„, допълни още нейната приятелка.

А съдбата, сякаш иска да изпита колко още може да понесе този род, им поднася и други удари. Флагман.бг узна още, че само ден преди фаталната катастрофа в Слънчев бряг, дъщерята на Роса Ралева от първия ѝ брак е съобщила щастлива новина, че ще става майка. Но радостта им трае твърде кратко, буквално няколко часа – дъщерята на Георги Бургазлиев от първия му брак, която е омъжена и живее в Германия, попарва семейството с вестта, че току-що е диагностицирана с тежко заболяване.

Така в рамките на два дни над семейството се стоварва лавина от събития – от радостта на предстоящо ново начало, през ужаса на катастрофата, до безмилостната диагноза, която отнема надежда. Радост и смърт, живот и прокоба се вплитат като изкупление на карма от минал живот. Това може би дава отговор защо никой от близките на Никола Бургазлиев не е направил опит да попита какво е състоянието на пострадалите от инцидента с АТВ-то или да се свърже с тях.

Източник: Флагман